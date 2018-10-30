البلدات العربية تنتخب: افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، الثلاثاء، أبوابها للتصويت في انتخابات للسلطات المحلية والمجالس الإقليمية في البلاد وعددها 251، منها 54 مجلسا إقليميا و197 سلطة محلية، أما في البلدات العربية فتجري الانتخابات في نحو 80 قرية ومدينة وتجمعات سكنية ضمن مجالس إقليمية.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حسبما ما ظهر في سجل الناخبين 6،650،354 ، إذ يحق لكل شخص يبلغ من العمر 17 عاما فما فوق، أدرج أسمه في سجل انتخابات وزارة الداخلية التصويت والمشاركة في الانتخابات، وعلى الناخب أن يبرز مام لجنة الصندوق بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول أو رخصة سياقة سارية المفعول.

وجرى عند الساعة السابعة صباحا فتح 10674 مركز اقتراع في كافة أنحاء البلاد، منها 1327 مركزا في مناطق نفوذ المجالس الإقليمية والمراكز الأخرى في المدن والقرى المختلفة التي ستجرى فيها انتخابات محلية.

وستكون صناديق الاقتراع متاحة للناخبين حتى الساعة العاشرة بالمساء، حيث ستغلق ويعلن عن انتهاء التصويت، فيما سيسمح فقط من توقف في الطوابير قبالة الصندوق ممارسة حقه والتصويت حتى وإن أنتهى الموعد الأصلي الذي حددته وزارة الداخلية.

وفي السلطات المحلية التي يبلغ عدد أصحاب الاحقية للتصويت فيها أقل من 350، تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، علما أنه يتم إغلاق صندوق الاقتراع قبل ساعة الإغلاق المحددة إذا قام جميع أصحاب الأحقية بالتصويت فيه.

فيما يلي عدد أصحاب حق الاقتراع في البلدات العربية:

الناصرة- 59031، شفاعمرو- 29286، أبو غوش- 5388، أبو سنان- 9480، أم الفحم- 35880، إكسال- 9626، عبلين- 9137، البعينة نجيدات- 6517، بئر المكسور- 6422، بيت جن- 8748، بسمة طبعون- 5372، البعنة- 5650، جديدة المكر- 14532، جولس- 4711، جلجولية- 6685، جسر الزرقاء- 9020، دالية الكرمل-12711، دبورية- 7066، دير الأسد- 8263، دير حنا- 7346، الزرازير- 5374، حرفيش- 4595، طرعان- 9548، طمرة- 22864، يانوح جت- 4562، يافة الناصرة- 13211، يركا- 10734، كابول- 8056، كوكب أبو الهيجاء- 2604، كسيفة- 8383، كسرى سميع- 5676، كعبية طباش حجاجرة- 3644، كفر برا- 2374، كفر ياسيف- 7990، كفر كنا- 14697، كفر مندا- 12586، كفر قاسم- 15290، كفر قرع- 12971، اللقية- 7550، مجد الكروم- 10378، المغار- 16099، المزرعة- 2919، معليا-2561، معلوت ترشيحا- 18521، المشهد- 5604، نحف- 8467، ساجور- 3008، سخنين- 21504، عيلبون- 4196، عيلوط- 5212، عين ماهل- 9012، عكا- 42760، عسفيا- 9217، عرابة- 16707، عارة عرعرة- 13363، عرعرة النقب- 8578، الفريديس- 8739 فسوطة- 2653، البقيعة- 4432، قلنسوة- 14618، الرامة- 6475، رهط- 33865، الرينة-11601، الرملة- 57593، الشبلي أم الغنم- 4197، شقيب السلام- 5245، شعب- 4863، تل السبع- 9775، الجش- 2496.