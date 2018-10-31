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الناصرة: عفيفي يؤكدُ قبول النتائج ويمدّ "يد العون" لسلّام

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 22:05

الناصرة: عفيفي يؤكدُ قبول النتائج ويمدّ "يد العون" لسلّام
من اليمين وليد العفيفي وعلي سلّام (أرشيفية)
عرب ٤٨

أصدر السيد وليد عفيفي، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا جاء عقب خسارته في انتخابات الناصرة التي فاز فيها السيد علي سلام، بفارقٍ تجاوزَ الـ12 ألف صوتًا.

وقال عفيفي في بيانه: "أشكر جميع من شارك في الحملة الانتخابية من طواقم وكوادر وداعمين ومصوتين على ما قدموه خلال فترة الحملة، وعلى إيمانهم بمشروعنا وبرنامجنا من أجل النهوض بالناصرة ومواطنيه".

وأكد عفيفي احترامه للنتائج، إذ قال: "بعد أن قرر الناخب النصراوي قراره، إننا نقبل نتيجة الانتخابات، ونبارك لرئيس البلدية نجاحه فيها، متمنين له النجاح في مهمته، ونحمله بهذا مسؤولية قيادة المدينة نحو التطور والازدهار، وبثّ روح الوحدة والمحبة والتسامح بين أبناء وبنات الناصرة جميعهم، وأن يعمل على تهدئة الخواطر للنهوض بناصرة آمنة، مزدهرة ومتطورة، تحمي الجميع وتعمل لمصلحة الجميع".

وأضاف: "إنني أمدّ يد عون وتعاون صادقة لإدارة البلدية القادمة، كي ننهض بالبلد جميعًا، أضع برنامجي الانتخابي بمشاريعه، أفكاره وتفاصيله في خدمة البلدية، وإني على استعداد تام أن أقدم أي خدمة وأي مساعدة يمكنني أن أقوم بها. لأنه كما قلت دائما، مصلحة البلد فوق مصلحة البلدية. كما أني سأخدم بلدي باخلاص في المستقبل كما خدمتها في السابق".

وفي ختام بيانه، خاطب عفيفي أهل الناصرة قائلا: "أدعو أهل المدينة أن نتعالى جميعا فوق كل المشاعر المشحونة التي نتجت عن حملة الانتخابات وأن نتعامل كأبناء مدينة واحدة نحمل همّا واحدا وحلما واحدا وهو ناصرة آمنة مليئة بالأمل".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#وليد عفيفي
#الناصرة
#علي سلام
#انتخابات

من عرب 48

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