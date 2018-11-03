الهواشلة: هدفنا حماية البيوت من الهدم في واحة الصحراء

انتهت انتخابات مجلس "واحة الصحراء" الإقليمي في النقب، بفوز رئيس المجلس الحالي إبراهيم الهواشلة، بدورة رئاسية ثانية بعد تبكير وزارة الداخلية موعد الانتخابات في مجلسي القيصوم وواحة الصحراء، وبذلك كانت قد سُحبت 3 سنوات من الفترة الرئاسية الشرعية للرئيسين المنتخبين جبر أبو كف والهواشلة، بعد إنهاء عمل اللجان المعينة في المجلسين.

ويضم المجلس الإقليمي "واحة الصحراء" 4 قرى تم الاعتراف بها بعد العام 2000، وهي قرى أبو قرينات، بير هداج، أبو تلول وقصر السر، حيث يعيش في هذه القرى أكثر من 6000 نسمة، إذ ما زالت هذه القرى حتى بعد الاعتراف الحكومي، تعاني من عدم توفر الخدمات الأساسية ونقص المرافق العامة والإجحاف في الميزانيات.

وفاز المرشح الهواشلة على المرشحين، سلامة عديسان وسلامة أبو حميد، ليحصل عل أغلبية الاصوات بين قرابة 2500 من أصحاب حق الاقتراع في قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء.

وقال رئيس المجلس الإقليمي "واحة الصحراء"، الهواشلة، لـ"عرب 48" إننا "عدنا إلى عملنا في إدارة مجلس واحة الصحراء الإقليمي، بعد إنهاء الانتخابات المحلية في جو جيد من المنافسة السياسية".

وأضاف الرئيس المنتخب: "نحيي أهلنا في قرى مجلس واحة الصحراء والنقب ونحمد الله على ما وصلنا إليه حتى الآن، وعلى انتهاء الجولة الأولى للانتخابات المحلية في البلدات العربية بكل ما أفرزته الديمقراطية، ونتمنى صلاح الحال ومرور ما تبقى من انتخابات في قرى النقب على خير".

وتابع الهواشلة: "مع انتهاء الانتخابات في قرى واحة الصحراء، بدأ العمل الحقيقي وعلينا جميعاً تجنيد جهودنا للدفاع عن حقوق أهلنا وبيوتنا وإيقاف ماكينة الهدم وتحصيل حقوقنا وكلنا ثقة بأهلنا وشعبنا".