دخّان خلال تهنئته سلّام: لم نقيّم بعد الانتخابات الأخيرة

هنّأ وفد من جبهة الناصرة، اليوم السبت، رئيس بلدية المدينة، علي سلّام، بفوزه في الانتخابات التي جرت الأسبوع المقبل، لفترة ثانية.

وشارك في اللقاء رئيس كتلة الجبهة في المجلس البلدي والمرشح المنسحب، مصعب دخّان، بالإضافة إلى عددٍ من قيادات حزبه في المدينة.

وخلال الجلسة، قال دخّان إن الجبهة "عملت من أجل عدم بقاء علي سلام في إدارة البلدية، إلا أنّ نتائج الانتخابات أفرزت فوزا كبيرا لسلام". وأضاف "نحن نحترم قرار الناخب النصراوي والانتخابات اليوم أصبحت من ورائنا، ونحن على استعداد للتعاون والمشاركة والمساهمة، لما فيه مصلحة مدينة الناصرة وأهلها".

من جهته، قال سلّام للوفد "زيارتكم كبيرة بالنسبة لي وأنا أقدّر هذه الزيارة. وعلى الرغم من أنّني حصلت على أغلبية في المجلس البلدي، إلا أنني أفضل التعاون وإشراك الجميع، وأمد يدي لكل من هو على استعداد للعمل وتهمه مصلحة المدينة والنهوض بها".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الجبهة قد ارتكبت خطأ في عدم خوض الانتخابات بمرشح للرئاسة وتفضيل التحالف مع مرشح توافقي، قال مصعب إنّ الجبهة لم تصل بعد إلى مرحلة التقييم واستخلاص العبر من نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقدّم أعضاء الوفد الجبهوي وأعضاء من "ناصرتي" مداخلاتٍ، أكد فيها كافة المتحدثين على ضرورة العمل معًا من أجل الناصرة واحدة وموحّدة.