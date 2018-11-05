يركا: العُثور على صناديق ومُغلفّات اقتراع

عثرت الشرطة مساء اليوم الإثنين، على صناديق ومُغلفات اقتراع، للانتخابات المحليّة الأخيرة، قُرب مدرسة في بلدة يركا، شمالي البلاد.

ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة، وباشرت في التحقيق، ولم يُعرف بعد مصدر الصناديق، أو كيف وصلت إلى المكان الذي وُجدت فيه.

وأظهر مقطع فيديو مُصوَّر انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، تطويق الشرطة للمكان الذي عُثِر فيه على الصناديق والمُغلّفات.

وأسفرت الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، عن فوز وهيب حبيش، بالرئاسة لدورة أخرى بعد حصده النسبة الأعلى من أصوات الناخبين وتفوقه على أقرب منافسيه بفارق 241 صوتا.

وأغلقت صناديق الاقتراع في البلدة وسط نسبة وصلت إلى 89% من المصوتين.

ولم يُعرَف بعد إذا ما كان العثور على الصناديق، سيُؤثر على نتائج الانتخابات أو نزاهتها.