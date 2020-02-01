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المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 01/02/2020 - 22:54

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"
خلال إطلاق حملة المشتركة الانتخابية اليوم في سخنين (عرب48)
عرب ٤٨ /ربيع سواعد

أطلقت القائمة المشتركة، حملتها الانتخابية بمهرجان سياسي أقيم في القاعة الرياضية بمدينة سخنين، وسط مشاركة المئات من مختلف أنحاء البلاد، مساء اليوم السبت.

وتمحور المهرجان حول ما تسمى بـ"صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى سياسة الإقصاء والشطب ضد النائبة د. هبة يزبك التي جرى شطبها من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وتولى عرافة المهرجان النائب السابق، مسعود غنايم، وقد ألقى كلمة البلد المضيف رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، الذي دعا إلى وحدة الصف والرد على كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا من خلال رفع نسبة التصويت للقائمة المشتركة رفضا لصفقة القرن من أجل شعبنا ومستقبله.

واعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمة ألقاها أن "شطب النائبة هبة يزبك ليس شطبا شخصيا إنما شطب لمجتمع بأسره، كما أن صفقة القرن هي شطب لحقوق الشعب الفلسطيني بأكملها، ومن هنا ندعو لأوسع وحدة لجماهيرنا العربية والتصويت بأكبر عدد ممكن من أجل زيادة تمثيل القائمة المشتركة لأن المعركة بينها وبين الأحزاب الصهيونية، سيما وأن زيادة قوتنا في الكنيست ستختل كل موازين السياسة بهذه البلاد".

وتحدث النائب، د. إمطانس شحادة، بالقول إن "سياسة الشطب هو جزء من محاولة تدجين وتحديد سقف سياسي من أجل منعنا من التعبير عن انتمائنا الوطني، سيما وأن هذه الانتخابات تأتي في أجواء صفقة القرن في محاولة للسيطرة على مصيرنا كفلسطينيين في كافة أماكن تواجدنا، ومن هنا نؤكد أننا شعب موحد لنا هوية وانتماء لن نساوم عنها ولا عن أي شبر من هذا الوطن".

وأكد النائب، د. منصور عباس، أن "صفقة القرن نواجهها بوحدة الموقف بين أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، ولن نقبل بحق تقرير المصير إلا إذا اعترفت إسرائيل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على كامل تراب قطاع غزة والضفة الغربية، وعندما نتحدث عن فلسطين فنحن نتحدث عن عقيدة وهوية وانتماء لا يمكن أن يساوم عليها أو أن تعدل باتفاقيات هنا أو هناك".

وقالت النائبة، د. هبة يزبك، إن "موقفنا واضح ضد صفقة القرن والمؤامرة بين أميركا وإسرائيل ضد شعبنا، كما ضد كل من يتآمر على شعبنا وقضيته العادلة، فالقضية لم تعد مساومة ومقايضة على حقوق بحيث أن هناك محاولة واضحة لإحلال القانون الإسرائيلي على حساب القانون الدولي، فهذه محاولة بائسة إذ نرفضها ولن نسمح بها، وما يتوجب علينا في هذه المرحلة وقفة واحدة والتصويت للقائمة المشتركة التي باستطاعتها تلبية طموحات شعبنا وأن ترتقي بواقعه".

واختتم المهرجان بكلمة رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، الذي تطرق بالقول إننا "نعقد العزم ونعاهد بعضنا البعض في هذه الانتخابات سعيًا نحو زيادة تمثيل القائمة المشتركة من جهة، وإسقاط عراب صفقة القرن نتنياهو ومعه الصفقة الأميركية من جهة أخرى، وبدورنا لن نسمح بأي مؤامرة ضد شعبنا ومثل هذه المؤامرات ستزيد من قوة وعناد شعبنا وما من شك أنه بوحدتنا سننتصر على صفقة القرن، ونحن إذ نقف إلى جانب النائبة هبة يزبك وسياسة الشطب هذه سنطبقها على نتنياهو والعنصرية والاحتلال".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المشتركة
#انتخابات
#الكنيست
#هبة يزبك
#شطب
#صفقة القرن

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

المشتركة تطلق حملتها الانتخابية: لا للشطب وضد "صفقة القرن"

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