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انتخابات كفر كنا: تنافس على كل صوت

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 19:23

انتخابات كفر كنا: تنافس على كل صوت
مرشحو الرئاسة في كفر كنا
عرب ٤٨ / زكريا حسن

يتنافس 5 مرشحين للرئاسة و7 قوائم للعضوية على 14.697 صوتا في قرية كفر كنا في انتخابات المجلس المحلي التي ستجري بعد أيام وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 30.10.2018.

وتحتدم المنافسة على رئاسة المجلس المحلي بين المرشحين عن تحالف التجمع والجبهة، واصل طه، ويوسف عواودة، وعز الدين إمارة وعبد الحكيم طه، وعرفان خطيب. ويبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي 13 عضوا.

مشاهد انتخابية في كفر كنا، اليوم (تصوير "عرب 48")

وأشار عدد من المراقبين إلى أن انتخابات الرئاسة في كفر كنا قد لا تحسم من الجولة الأولى ما سيضطر لجنة الانتخابات إلى إجراء جولة ثانية بعد أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات بين صاحبي أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وتجري عملية حشد الداعمين وتجنيد الناخبين على نار هادئة، ويسعى معسكر كل واحد من المنافسين لاقتطاع حصته أصوات الناخبين، حيث تكاد لا تجد شخصا يقف على الحياد، وتنعدم الأصوات الصامتة والمترددة. ومن المتوقع أن تكون نسبة التصويت في كفر كنا مرتفعة.

رفض الإساءة

ومن جهته، قال المرشح عبد الحكيم طه في حديث لموقع "عرب 48" إنه "واثق بأنني الرئيس المقبل لمجلس كفر كنا المحلي".

وأضاف أن "مهرجاني الذي يوم السبت الماضي هو مهرجان تتويجي رئيسا للمجلس المحلي. ربما لن تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، لكنه بالمقابل لا أرى أن أيا من المرشحين يستطيع أن يقف أمامي في جولة ثانية، ولا يعنيني أيا من المرشحين سيكون المنافس لي في الجولة الثانية".

وأشاد بالأجواء الهادئة التي تسود الحملة الانتخابية في كفر كنا، وقال إن "أهل بلدي أذهلوني وفاجأوني بالهدوء الذي لا تشوبه إشكالية صغيرة. ونحن أوعزنا إلى جمهورنا وأنصارنا بأن كل من يحاول أن يسيء للآخرين ولو بكلمة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فإننا لا نريده بيننا".

جولة ثانية

وقال المرشح عز الدين أمارة لـ"عرب 48" إن "الأجواء هادئة، لكن التحركات قوية، والأمور تسير حسب ما هو مخطط لها".

وأضاف أنه "منافس قوي جدا، وأعتقد أنه ستجري جولة ثانية لحسم الانتخابات، وسأتفوق بنسبة عالية في الجولة الأولى وبفارق كبير عن المرشح الثاني".

وأكد أمارة أنه "أتمتع بقاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة فضلا عن أنني خدمت القرية من قبل وتربطني علاقات طيبة مع كل أهالي القرية وسأحصل على أصوات من كل الأطياف".

بالقول إنه "خدمت القرية بأمانة وإخلاص حين كنت رئيسا للمجلس المحلي في السابق، ونجحت في تأسيس قاعدة شعبية واسعة من المؤيدين من أبناء بلدي الذين نشأت معهم وعشت معهم وذقت معهم الحلو والمرّ".

حديث الاستطلاعات

وعلى الرغم من حديث المرشحين الواثقين بمؤيديهم إلا أن بعض استطلاعات الرأي بدت منسجمة مع ما يراه المهتمون في الشؤون المحلية لكفر كنا والذين شهدوا العديد من الحملات الانتخابية في الماضي، إذ أن مرشح تحالف التجمع والجبهة واصل طه، والمرشح يوسف عواودة، ربما يتقدمان بعض الشيء بعدد الأصوات على سائر المرشحين رغم بعض التقارب الملموس بين 4 مرشحين، وترجح المعلومات المتوفرة أن تنحصر الجولة الثانية بين مرشح واصل طه، وبين يوسف عواودة، إلا أنه لا يوجد ما يؤكد أو يضمن ذلك.

بلدة واحدة

المرشح واصل طه، الذي أشغل سابقا منصب رئيس مجلس كفر كنا المحلي ونائبا عن التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لـ"عرب 48" إن "تحالف الجبهة والتجمع في الصدارة، اليوم، وهنالك التفاف واسع حول هذا التحالف الذي يزداد قوة يوما بعد يوم".

وأعرب عن أمله بأن تكون المنافسة شريفة، وأضاف أنه "نحن أبناء بلدة واحدة، ونريد للانتخابات أن تكون شريفة ونزيهة وأن يحافظ أهالي كفر كنا على القيم والمروءة كما عهدناهم دائما".

وختم واصل طه بالقول إن "المهرجان الذي توّج الحملة الانتخابية للتحالف كان ناجحا وأظهر حجم الالتفاف الواسع حول هذا الإطار السياسي المميز".

وتوجه "عرب 48" إلى المرشح يوسف عواودة، الذي يعتبر واحدا من المرشحين البارزين في انتخابات كفر كنا، إلا أنه طلب بأن نزوده بالأسئلة، وسنقوم بنشر إجاباته لدى وصولها إلينا. كما لم نتمكن من الحصول على تعقيب المرشح عرفان خطيب رغم محاولتنا، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.


#انتخابات 2018
#السلطات المحلية
#كفر كنا

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