انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

تجري الانتخابات لرئاسة وعضوية السلطات المحلية العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، كغيرها من المدن والقرى في البلاد، اليوم الثلاثاء.

رهط: هدوء وتنافس شديد

يخوض الانتخابات لرئاسة بلدية رهط كل من: فيصل الهزيل وطلال القريناوي وفايز أبو صهيبان (الحركة الإسلامية- الجنوبية) وعطا أبو مديغم وماجد أبو بلال وسفيان القريناوي، إلى جانب 11 قائمة للعضوية.

ويسود الهدوء في رهط على الرغم من المنافسة الشديدة بين مختلف المرشحين للرئاسة والعضوية.

طلال القريناوي رئيس بلدية رهط في الدورة السابقة يدلي بصوته في الصندوق

اللقية: شجار وتوتر

شهدت قرية اللقية الانتخابات المحلية الخامسة لها، وجاءت الانتخابات لمجلس محلي اللقية بعد 4 فترات رئاسة شغلها كل من الشيخ إبراهيم أبو محارب تلاه أحمد الأسد ثم خالد الصانع والرئيس الحالي سالم أبو عايش.

وينافس على رئاسة مجلس محلي اللقية: يوسف الصانع وعاطف أبو محارب وإبراهيم النصاصرة وحسين الموسه وأحمد الأسد.

وتوافد أهالي اللقية إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر، وازدحمت مداخل مراكز الاقتراع، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة التصويت 90% لغاية ساعة إغلاق الصناديق.

وشهدت الانتخابات بعض الخلافات والاحتكاكات بين عدة أطراف مشاركة في العملية الانتخابية.

وقال د. حسن أبو سعد من قرية اللقية، لـ"عرب 48" إن "أهالي اللقية يختارون، اليوم، إدارة المجلس المحلي للسنوات الخمس القادمة، ونشهد منذ الصباح حركة نشطة للمصوتين من أبناء وبنات اللقية وهذا أمر حيوي يصب في مصلحة العملية الديمقراطية وتقدم هذا البلد".

وأضاف أنه "وجب الابتعاد عن الخلافات، والحفاظ على سير العملية الانتخابية الصحي والنزيه دون السماح لأي مغرض بإثارة الفتنة أو الخلاف".

وختم أبو سعد بالقول إنه "كلنا ثقة بأهل اللقية وبأنهم على قدر المسؤولية وأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار آخر".

كسيفة: مشاركة واسعة في الانتخابات

شهدت الانتخابات المحلية للمجلس المحلي في كسيفة منذ الصباح حركة نشطة حيث توافد عدد كبير من الأهالي إلى مراكز الاقتراع.

وسادت المنافسة الانتخابية هدوءا دون تسجيل أي عائق لسير العملية الانتخابية حتى اللحظة في القرية التي عانت من العنف في السنوات الأخيرة.

ويتنافس على رئاسة مجلس كسيفة المحلي كل من المحامي عبد العزيز النصاصرة والرئيس الحالي سالم أبو ربيعة.

وقال أسامة النصاصرة من سكان قرية كسيفة لـ"عرب 48" إن "النفوس هادئة والانتخابات المحلية تسير بشكل جيد ونتمنى استمرار هذا الوضع".

وأضاف أنه "نؤمن بالحسم الديمقراطي وبقدرة أهالي كسيفة على تقرير مصير بلدهم بشكل ديمقراطي، وأولويتنا إنهاء يوم الانتخابات في أرقى شكل ممكن".