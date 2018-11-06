المتابعة ترجئ زيارة التهنئة لرئيس بلدية الناصرة

علم "عرب 48" من مصادر مطلعة أن وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لن يقوم بزيارة التهنئة التي كان من المقرر أن يقوم بها الساعة الثالثة من هذا اليوم، الثلاثاء، إلى بلدية الناصرة لتهنئة رئيسها علي سلام بانتخابه لدورة ثانية.

ويبدو أن إرجاء زيارة لجنة المتابعة إلى بلدية الناصرة جاء بعد عدم إتمام كافة الترتيبات والمساعي لجسر هوة الخلاف بين رئيس بلدية الناصرة ولجنة المتابعة، والذي احتد في الأعوام الماضية ووصل إلى حد القطيعة.

وبحسب نفس المصادر، فإن رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور مصاروة، يقوم بلعب دور الوساطة لرأب الصدع بين رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وبين رئيس المتابعة، محمد بركة، ليتسنى للوفد القيام بهذه الزيارة.

وعلم "عرب 48" أن رسالة تهنئة وصلت من المتابعة إلى رئيس بلدية الناصرة المنتخب، كبادرة حسن نية من المتابعة، وانتظار رد على الرسالة من قبل سلام.

وأكدت المصادر لـ"عرب 48" أن "بلدية الناصرة لم ترد على الرسالة، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يرغب بتقديم التهاني للرئيس المنتخب".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، لـ"عرب 48" إنه "ليس في برنامجي زيارة بلدية الناصرة، اليوم، ولم يتم حتى اللحظة ترتيب وفد لزيارتها".

وأضاف أن "المتابعة ستعقد اجتماعها الدوري بعد غد، الخميس، وستخرج ببيان تهنئة لكل الرؤساء المنتخبين كل باسمه".

وأوضح بركة أنه "نحترم إرادة الناخب النصراوي والعربي في كل مكان، ونعتبر الفوز بالرئاسة تكليف من أجل العمل والتعاون لأن قضايانا وتحدياتنا صعبة وملحّة".

وحاولنا في "عرب 48" الاتصال برئيس بلدية الطيبة الذي يلعب دور الوساطة بين بلدية الناصرة والمتابعة، إلا أنه رد علينا برسالة نصية قال فيها إنه مشغول ولا يستطيع أن يجيب على الهاتف حاليا.