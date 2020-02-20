المتابعة تنظم الثلاثاء تظاهرة ضد "صفقة القرن" أمام السفارة الأميركية في تل أبيب

دعت لجنة المتابعة العليا الجمهور العربي للمشاركة في التظاهرة القطرية أمام السفارة الأميركية في مدينة تل أبيب، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، رفضا للصفقة الصهيوأميركية، المسماة "صفقة القرن"، ومن أجل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ولإحقاق حقوق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت المتابعة أن "هذه التظاهرة تأتي أيضا كتعبير مباشر لرفض شعبنا لهذيان الترانسفير الوارد في صفقة ترامب ونتنياهو ضد أبناء شعبنا في المثلث الصامد".

ودعت لجنة المتابعة أيضا القوى الديمقراطية اليهودية للمشاركة في هذه المظاهرة التي تجري تحت شعارات لجنة المتابعة العليا.

كما تأتي هذه التظاهرة في إطار سلسلة الخطوات التي اتفقت عليها وفود لجنة المتابعة في اجتماعاتها مع الفعاليات الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة، وفي اجتماعها مع الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية، يوم الإثنين الماضي في رام الله.