المشهد: اتفاق تقاسم رئاسة بين سليمان وحسن

توصل مرشحا الرئاسة للمجلس المحلي في قرية المشهد، شمالي الناصرة، فجر اليوم الخميس، إلى اتفاق على تقاسم الفترة الرئاسية.

وجاء أن مرشحي الرئاسة للجولة الثانية في المشهد، وجيه سليمان وعبد الفتاح حسن، توصلا، فجر اليوم، لإتفاق بعدم خوض الجولة الثانية وتقاسم الفترة الرئاسية بينهما لـ"ضمان حفظ السلم الأهلي والعمل المشترك لخدمة أهل المشهد جميعا".

وكانت قد أسفرت نتائج انتخابات الرئاسة لمجلس المشهد المحلي عن جولة ثانية بين المرشحين سليمان وحسن، في الثلاثين من الشهر الماضي عن جولة ثانية بين المرشحين عبد الفتاح حسن ووجيه سليمان، والتي من المقرر إجراؤها في غضون أسبوعين من يوم الانتخابات.