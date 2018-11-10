كفر مندا: 3 مصابين و26 معتقلا جراء شجار جماعي حول الانتخابات

أصيب 3 أشخاص بجراحٍ طفيفة في قرية كفر مندا، فجر اليوم، السبت، جراء شجار عنيف اندلع في عدد من النقاط بالقرية على خلفيّة الانتخابات المحليّة.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها إنها اعتقلت 26 شخصًا شاركوا في الشجار الذي امتدّ لساعات.

واستخدمت الألعاب النارية والهراوات والحجارة خلال الشجار، فيما قذف الشبان الحجارة على دورية للشرطة الإسرائيليّة.

وتشهد كفر مندا أجواءً متوتّرة مع توجه المرشح لرئاسة المجلس المحلي، علي خضر زيدان، الذي خسر في الانتخابات أمام المرشح الفائز مؤنس عبد الحليم، بفارق 26 صوتا، للقضاء من أجل "فحص مصداقية الأصوات التي ألغيت والبت في الخروقات التي حدثت في الانتخابات".