نواب المشتركة يلتقون ممثلي منظمة العفو الدولية

ضمن مساعي القائمة المشتركة لتعزيز عملها على الصعيد الدولي، التقى نواب عن القائمة المشتركة مع ممثلي منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وذلك لإطلاع مسؤولي المنظمة على مخاطر "صفقة القرن" ومناقشة فرص مواجهتها على الصعيد الدولي، وكذلك على التشريعات العنصرية في إسرائيل والتضييقات على حرية العمل السياسي والبرلماني.

وشارك في اللقاء عن القائمة المشتركة النواب عايدة توما- سليمان، سامي أبو شحادة، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في المشتركة، يوسف جبارين، بينما شارك عن منظمة العفو الدولية كيت إلين، مديرة في بريطانيا، وصالح حجازي، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومولي مليكار، مديرة المنظمة في تل أبيب.

وأكد المشاركون على التناقض الصارخ بين "صفقة القرن" وبين معايير القانون الدولي والقانون الإنساني، وعلى ضرورة طرح هذا الموقف أمام المؤسسات والهيئات الدولية ودول العالم المختلفة. كما تطرق المجتمعون إلى مقترحات الترانسفير لمنطقة المثلث وخطورتها على مكانة المواطنين العرب وعلى حقوقهم اليومية والقومية.

وتم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، على مواصلة التعاون بين الطرفين من أجل إيصال صوت المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل إلى المحافل الدولية، ومن أجل تعزيز الإجماع الدولي حول تفكيك الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.