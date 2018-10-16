انتخابات شفاعمرو: التحالف الوطني الديمقراطي يدعم أمين عنبتاوي

أقر التحالف الوطني الديمقراطي (التجمّع وأبناء البلد)، بعد اجتماع عقد لسكرتارية وكوادر الحزبيّن تجديد الثقة واستمرار الدعم لرئيس بلدية شفاعمرو والمرشح أمين عنبتاوي، داعيين جمهور مصوّتيهم للالتزام بهذا القرار.

أمين عنبتاوي

وأكد التحالف الوطني أن "وفد التفاوض الموكل من قبلنا أجرى سلسلة لقاءات وجلسات عقدها مع رئيس البلديّة، أمين عنبتاوي، لبحث جملة من المسائل التي تم الاتفاق عليها، على رأسها الالتزام بالبرنامج الانتخابي للتحالف والذي يتلاءم مع مجمل ما يطرحه أمين عنبتاوي، في قضايا التعليم، الأرض والتخطيط والخدمات العامة، والجهاز البلدي، فضلا عن الاستمرار بالالتزام بالموقف الوطني العام، ومشاركة بلدية شفاعمرو ومساهمتها في قضايا شعبها الوطنيّة. وأن يكون التحالف الوطني الديمقراطي عنصرا أساسيا في إدارة البلديّة القادمة وشريكا في استمرار تطوّرها".

وأضاف التحالف أن "المشاورات مع أمين عنبتاوي لم تبدأ في فترة الانتخابات، فالتحالف داعم لمشروع عنبتاوي منذ أكثر من خمسة عشر عاما، تخللتها الشراكة الاستراتيجية النديّة تحت سقف مصلحة شفاعمرو وأهلها والانتماء لقضايا شعبنا. وقد كانت السنوات الخمس الأخيرة التي شارك فيها التحالف في إدارة أمين عنبتاوي خير دليل على ذلك، وهو يثمّن هذه التجربة بالفخر فيما حققته من إنجازات هامة، ويستفيد من العقبات فيها مستقبلا في نفس الوقت".

وجاء في بيان التحالف أن "التحالف الوطني الديمقراطي لا يزال يرى برئيس البلديّة، أمين عنبتاوي، الأنسب لقيادة البلد، خاصة على ضوء الفرز الحاصل الذي يرى به التحالف فرزا بين الاستمرار في طريق التأسيس الذي بدأ، أو العودة بشفاعمرو إلى الوراء".

وختم التحالف بالقول إنه "على ثقة بقدرة عنبتاوي في الاستمرار وفي حسم المعركة الانتخابية بدعم الجمهور الشفاعمري والتحالف".