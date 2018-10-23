قائمة يافا: ليسا حنانيا ستكون أول عربية في البلدية

تسعى قائمة يافا في الانتخابات القريبة للمجلس البلدي يافا- تل أبيب، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30.10.2018 إلى إدخال أول امرأة عربية تمثل يافا في المجلس البلدي.

وقالت القائمة إنه "في ظل الالتفاف الذي نحظى به من قبل آلاف اليافيين واليافيات بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المهمة من تل أبيب والمواطنين الداعمين لقضايا يافا، تصبح هذه الإمكانية بحسب التقارير والأرقام واردة وقريبة جدا من الواقع".

وقالت المرشحة الثانية في قائمة يافا، ليسا حنانيا، إنه "حان الوقت لكي تكون هناك امرأة من يافا تمثل كل قضايا يافا في المجلس البلدي، وعلى وجه الخصوص المواضيع والأمور التي تتعلق بنساء يافا والتي تحتاج إلى صوت قوي يمكننا من إحداث التغيير الذي نرجوه جميعا".

وأضافت أن "قائمة يافا وضعت نصب أعينها أهمية التمثيل العادل لجميع الفئات في يافا، وها نحن قريبون من جعل ذلك حقيقة، وتحقيق إنجاز تاريخي وإدخال أول امرأة يافية للمجلس البلدي".

وختمت حنانيا بالقول إنه "كمجتمع عربي في يافا لدينا أكثر من 11 ألف صوت وبإمكاننا أن ندخل أكثر من 3 أعضاء للمجلس البلدي. الأمر يتعلق بنا وإذا خرجنا فعلا للتصويت فسنصنع التاريخ حقا، ونحن على ثقة أن أهل يافا على العهد وسيخرجون للتصويت".

إلى ذلك، تضم قائمة يافا:

1. عبد القادر أبو شحادة

2. ليسا حنانيا

3. عينات فايتسمان

4. ناصر زيبق

5. زهيّة قندس

6. رامي صايغ

7. أرييه راموت

8. إسراء ابو حبيش

وكذلك عشرات الناشطين والقيادات اليافية، نذكر منهم عضو البلدية الأسبق سامي أبو شحادة، رئيس الجمعية الخيرية الأرثوذكسية بيتر حبش، فارس حنانيا، سامي قاضي وماري قبطي.