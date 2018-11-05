علي سلام للجبهة و"شباب التغيير": أفضل التعاون وإشراك الجميع

أعرب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، خلال استقباله وفدي "الجبهة" و"شباب التغيير" عن تقديره لزيارتهم واستعداده للعمل المشترك مع مختلف الكتل والقوائم في المجلس البلدي

واستقبل سلام في مكتبه بعد ظهر اليوم، الإثنين، وفدا من قائمة "شباب التغيير" برئاسة عضو البلدية المنتخب، إيهاب دخان، وعضو البلدية الأسبق هاني سروجي.

ورحب سلام بوفد "شباب التغيير" وقال لهم "أنتم أبنائي وأخوتي، الانتخابات انتهت وما كان قبل الانتخابات ليس كما بعدها فأنتم ستكونون شركاء من أجل مصلحة الناصرة وقد أظهرتم مسؤولية جديرة بالتقدير في زيارتكم المشرفة هذه".

ومن جانبه، قال دخان إنه "رغم كل ما كان خلال الحملة الانتخابية، إلا أن الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة كانت موجودة وحاضرة. نشكر علي سلام على دعوته لائتلاف شامل ونحن جاهزون لخدمة البلد ونتوقع خمس سنوات مثمرة في العمل للحفاظ على المدينة ورفع شأنها ومكانتها".

وقال سروجي إن "المنصب لا يحدد مقدار العطاء، ونحن نقدر لعلي سلام كل جهد يصب في مصلحة البلد وأهلها. فوق تراب الناصرة وتحت سمائها مكان للجميع، وهذه المدينة تستحق أن نعطيها كل ما نملك. ونأمل بأن يكون العمل مشتركا بين الجميع".

الجبهة تهنئ علي سلام

وترأس رئيس كتلة الجبهة في الناصرة، مصعب دخان، أول من أمس السبت، وفدا من المهنئين من قيادة الجبهة في المدينة، لتقديم التهاني لرئيس البلدية، علي سلام. وخيمت أجواء التسامح والمحبة على الجلسة. وقال دخان إن "الجبهة عملت من أجل عدم بقاء علي سلام في إدارة البلدية إلا أن نتائج الانتخابات أفرزت فوزا كبيرا لسلام".

وأضاف أنه "نحترم قرار الناخب النصراوي والانتخابات اليوم أصبحت من ورائنا، ونحن على استعداد للتعاون والمشاركة والمساهمة لما فيه مصلحة مدينة الناصرة وأهلها".

وفد الجبهة يهنئ علي سلام (تصوير "عرب 48")

ورحب سلام بوفد الجبهة وثمن موقفهم عاليا، وقال إن "زيارتكم كبيرة بالنسبة لي وأنا أقدّر هذه الزيارة. وعلى الرغم من أنني حصلت على أغلبية في المجلس البلدي إلا أنني أفضل التعاون وإشراك الجميع، وأمد يدي لكل من هو على استعداد للعمل وتهمه مصلحة المدينة والنهوض بها".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجبهة قد ارتكبت خطأ في عدم خوض الانتخابات بمرشح عنها للرئاسة وتفضيل التحالف مع المرشح وليد عفيفي، قال دخان إن "الجبهة لم تصل بعد إلى مرحلة التقييم واستخلاص العبر من نتائج الانتخابات الأخيرة".

وقدم أعضاء من وفد الجبهة وأعضاء من "ناصرتي" مداخلات أكدوا فيها على ضرورة العمل معا من أجل الناصرة واحدة وموحدة كالجسد الواحد.

يذكر أن عشرات الوفود زارت خلال الأيام الثلاثة الماضية بلدية الناصرة، لتقديم التهاني للرئيس علي سلام، بمناسبة فوزه وقائمته "ناصرتي" في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.