الأكثر قراءة عام 2020: الجديّة تنتصر

شكّل العام 2020 تحديّا غير مسبوق أمام وسائل الإعلام أيضًا، فكان عليها أن تقدّم إجابات – قدر الإمكان – عن أسئلة ملحّة عن فيروس كورونا. أسئلة ليس بالضرورة تتوفّر أجوبة عنها خلال مطلع الجائحة.

وكان على الإعلام أن يسير في حقلين متناقضين: شحّ المعلومات الجديّة وصعوبة شرحها بأبسط طريقة ممكنة وفائض الـ"فيك نيوز" حول الفيروس ومؤخرًا حول اللقاح.

تشير المعطيات المتوفّرة في موقع "عرب ٤٨" إلى تصدّر الأخبار التي تعطي خلفيّات عن جائحة كورونا القراءات. خلفيّات طبيّة وسياسيّة واجتماعيّة وتوقّعات بشكل العالم بعد تجاوزه.

جائحة العنف، هي الأخرى، اجتاحت مجتمعنا العربيّ. وكان الاهتمام واسعًا، وهنا المهم، بالتحليلات الاجتماعيّة للعنف وخلفيّاته... يريد القارئ أن يذهب أكثر من الخبر، من صورة من "مسرح الجريمة" إلى الخلفيّات، إلى أسباب العنف، إلى تقصير الشرطة وإلى تعاطي المجتمع معه. وبرز في هذا السياق التحقيق الذي أجرته الزميلة سهى عرّاف حول "الإجرام المنظم: دولة داخل دولة"، الذي لاقى صدى واسعًا.

يتغيّر الإعلام كثيرًا. سمعنا خلال السنوات الماضية أصواتًا تتحدّث عن تغيّر القرّاء وعن هروبهم من الأخبار التحليليّة، عن سيطرة المحتوى السطحي، أمام تراجع الصحافة الجادّة: "عرب ٤٨"، هذا العام، يثبت العكس: الجديّة تنتصر. ومحتوى ضعيف قد يلاقي صدى أحيانًا، لكنّه لا يلبث أن يختفي لاحقًا.

كما حصد خبر الرحيل الموجع والصادم للزميل هاشم حمدان قراءات واسعة، هي من ضمن الأكثر قراءة في الموقع.

والأخبار هي:

وفاء مصاروة: عن طفلة تجوب الشارع وتصرخ "إمي انقتلت" | تقرير: ضياء حاج يحيى

ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

ما الذي يفعله كورونا بجسد الإنسان؟ | ترجمان

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15

من هو قاسم سليماني؟

وداعًا هاشم حمدان... وداعًا رفيق

الإجرام المنظم: دولة داخل دولة | ملفّ خاص

ما شكل العالم بعد كورونا؟

منظمات إجرامية إسرائيلية تنشط في دبي: مخدرات وتبييض أموال

سبح في الهواء لخفّته... | ملفّ لروح أيمن صفيّة | فسحة

خاص | "شبيبة عتيدنا".. الاندماج والأسرلة

خطة كوخافي: مجازر رهيبة بحق المدنيين الغزيين بحرب مقبلة

تحقيق | تحرشوا بي... وهذه شهادتي | تحقيق للزميل ربيع عيد

خاص | كورونا في سورية.. بين الإنكار والانفجار

وفي الحوارات:

خاص | حوار مع د. عزمي بشارة - أجراه الزميل رامي منصور

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟ - أجراه الزميل سليمان أبو ارشيد

وفي الملفّات:

ملف | "صفقة القرن": مَن لا يملك... لمن لا يستحق

عشرينية هبة القدس والأقصى

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملفّ | فسحة