أهم الأخبار

آخر الأخبار

الكل

all-arrow-left
16:40

استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

16:40

استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

16:21

التضخم في إسرائيل يتراجع إلى 1.5% والإيجارات تقفز للمستأجرين الجدد

16:21

التضخم في إسرائيل يتراجع إلى 1.5% والإيجارات تقفز للمستأجرين الجدد

15:27

إصابة 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة وخانيونس

15:27

إصابة 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة وخانيونس

15:12

ازدحام استثنائي في مطار بن غوريون يؤخر عشرات الرحلات والأمتعة

15:12

ازدحام استثنائي في مطار بن غوريون يؤخر عشرات الرحلات والأمتعة

15:06

إدانات عربية لهجوم ناقلتي "أدنوك" وتحذيرات من تهديد الملاحة في هرمز

15:06

إدانات عربية لهجوم ناقلتي "أدنوك" وتحذيرات من تهديد الملاحة في هرمز

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

تصفح/ ي العدد الثامن عشر

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

أخبار عربية ودولية

لبنان يطالب بوقف التدمير وجدول للانسحاب الإسرائيلي من لبنان

أخبار عربية ودولية

استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

باحثون إسرائيليون: أفواج المجندين للجيش كبيرة جدا ولا ضرورة لتجنيد الحريديين

باحثون إسرائيليون: أفواج المجندين للجيش كبيرة جدا ولا ضرورة لتجنيد الحريديين

"لا يعقل أن الجيش الإسرائيلي ينقصه جنودا، والحديث عن نقص بالجنود سببه عدم استنفاد القوى الموجودة، والتوقع أن التجنيد سيحل العلاقات المعقدة وبضمنها التوترات بين الأغلبية العلمانية والأقلية الحريدية، لا أساس له"

إسرائيل تهاجم فيدان بعد تهديده بـ"خطوات جذرية" بشأن غزة
إسرائيليات

إسرائيل تهاجم فيدان بعد تهديده بـ"خطوات جذرية" بشأن غزة

إسرائيليات

التضخم ينخفض إلى 1.5% والإيجارات تقفز للمستأجرين الجدد

إسرائيليات

ازدحام استثنائي في مطار بن غوريون يؤخر عشرات الرحلات والأمتعة

باحثون إسرائيليون: أفواج المجندين للجيش كبيرة جدا ولا ضرورة لتجنيد الحريديين

باحثون إسرائيليون: أفواج المجندين للجيش كبيرة جدا ولا ضرورة لتجنيد الحريديين

"لا يعقل أن الجيش الإسرائيلي ينقصه جنودا، والحديث عن نقص بالجنود سببه عدم استنفاد القوى الموجودة، والتوقع أن التجنيد سيحل العلاقات المعقدة وبضمنها التوترات بين الأغلبية العلمانية والأقلية الحريدية، لا أساس له"

تصفح/ ي العدد الثامن عشر

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

إسرائيليات

إسرائيل تهاجم فيدان بعد تهديده بـ"خطوات جذرية" بشأن غزة

أخبار عربية ودولية

لبنان يطالب بوقف التدمير وجدول للانسحاب الإسرائيلي من لبنان

إسرائيليات

التضخم ينخفض إلى 1.5% والإيجارات تقفز للمستأجرين الجدد

أخبار عربية ودولية

استنفار أمني شمالي المغرب قبيل دعوات لعبور جماعي نحو سبتة

إسرائيليات

ازدحام استثنائي في مطار بن غوريون يؤخر عشرات الرحلات والأمتعة

بالخط العريض

أخبار عربية ودولية

فانس: أولوية الحرب على طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

إسرائيليات

قرار كاتس في الضفة: ماذا يتغير فعليًا ومن سيوقف المستوطنين؟

فلسطينيات

إصابة 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة وخانيونس

أخبار عربية ودولية

إدانات عربية لهجوم ناقلتي "أدنوك" وتحذيرات من تهديد الملاحة في هرمز

علوم وتكنولوجيا

القطب الجنوبي: "شلالات الدم" تكشف نظامًا بيئيًا معزولًا منذ مئات آلاف السنين

إسرائيليات

ترامب يتريث في دعم نتنياهو: الانتخابات تقترب والتباينات تتسع

شورتس

المزيد
اقتحام الأقصى.. طقوس تلمودية وأغانٍ استفزازية
تشغيل

اقتحام الأقصى.. طقوس تلمودية وأغانٍ استفزازية

مدى الكرمل | استطلاع حول العنف الجريمة
تشغيل

مدى الكرمل | استطلاع حول العنف الجريمة

خربة الفرا.. شهادات بعد هدم المنزل
تشغيل

خربة الفرا.. شهادات بعد هدم المنزل

الحصار في قصرة.. عائلات عالقة بمنازلها
تشغيل

الحصار في قصرة.. عائلات عالقة بمنازلها

منذ عامين... وحيدًا من أجل غزة
تشغيل

منذ عامين... وحيدًا من أجل غزة

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي
تشغيل

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

الضفة | يقطعون الطرق ويحاصرون المنزل
تشغيل

الضفة | يقطعون الطرق ويحاصرون المنزل

الليكود | المنافسة.. على المقاعد المتبقية
تشغيل

الليكود | المنافسة.. على المقاعد المتبقية

مقالات

المزيد
عن الانتخابات والسيناريوهات غير المُستحبّة: إنها ساعة الحقيقة التي تكشف كلّ وهم أو تقصير

عن الانتخابات والسيناريوهات غير المُستحبّة: إنها ساعة الحقيقة التي تكشف كلّ وهم أو تقصير

مرزوق الحلبي
احتجاجات تونس المعيشية: دوافعها ومآلاتها

احتجاجات تونس المعيشية: دوافعها ومآلاتها

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
بين إعادة بناء الوحدة الوطنية والسياسة ومنطق الإقصاء

بين إعادة بناء الوحدة الوطنية والسياسة ومنطق الإقصاء

أريج صباغ - خوري
انتخابات الكنيست بين الأجندة الوطنية وأجندة الصناديق الغربية

انتخابات الكنيست بين الأجندة الوطنية وأجندة الصناديق الغربية

سليمان أبو ارشيد
من المستشفى إلى شاشات التحريض: الطواقم الطبية العربية في مرمى اليمين الإسرائيلي
خاص

من المستشفى إلى شاشات التحريض: الطواقم الطبية العربية في مرمى اليمين الإسرائيلي

تواجه الطواقم الطبية العربية في مستشفى "رمبام" بحيفا حملة تحريض تقودها جهات يمينية، وانضم إليها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس والقناة 14، على خلفية ادعاءات بشأن معاملة جندي مصاب يتلقى العلاج في المستشفى.

عرب ٤٨
مصطفى وليد زعبي

بودكاست عرب 48

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

غزة: خريطة اتفاق وطريق غير مفتوح

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

تسخير علم الآثار الإسرائيلي لطمس التنوّع التاريخي في البلاد

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

حوار مع يوسف جبارين: الأحزاب العربية عشية الانتخابات

بودكاست البحث وراء الحقيقة
بودكاست البحث وراء الحقيقة

الفيزياء النووية: رحلة من قلب النجوم إلى المفاعلات والأسلحة النووية

أهم الأخبار

المزيد
اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطولكرم

اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطولكرم

14/08/2026
اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطولكرم
فلسطينيات

اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطولكرم

14/08/2026
وفاة شاب متأثرًا بجراحه إثر شجار عائلي في طولكرم
فلسطينيات

وفاة شاب متأثرًا بجراحه إثر شجار عائلي في طولكرم

14/08/2026
شهيدان أحدهما مدير شرطة محافظة غزة ومصابون بغارات إسرائيلية
فلسطينيات

شهيدان أحدهما مدير شرطة محافظة غزة ومصابون بغارات إسرائيلية

14/08/2026
هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 69 أسيرا
فلسطينيات

هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 69 أسيرا

13/08/2026

المزيد

all-arrow-left
تقرير: القوات الإسرائيلية تواجه "صعوبة كبيرة جدا" بمواجهة مسيرات حزب الله المتفجرة

تقرير: القوات الإسرائيلية تواجه "صعوبة كبيرة جدا" بمواجهة مسيرات حزب الله المتفجرة

14/08/2026
تقرير: القوات الإسرائيلية تواجه "صعوبة كبيرة جدا" بمواجهة مسيرات حزب الله المتفجرة
إسرائيليات

تقرير: القوات الإسرائيلية تواجه "صعوبة كبيرة جدا" بمواجهة مسيرات حزب الله المتفجرة

14/08/2026
كاتس يوعز بنقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين من الجيش إلى الشرطة
إسرائيليات

كاتس يوعز بنقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين من الجيش إلى الشرطة

14/08/2026
استطلاع: المشتركة الثلاثية 8 مقاعد والتمثيل العربي يرتفع إلى 14
إسرائيليات

استطلاع: المشتركة الثلاثية 8 مقاعد والتمثيل العربي يرتفع إلى 14

14/08/2026
انتهاك حقوق الفلسطينيين هدف إسرائيلي وصولًا إلى فوضى عارمة
إسرائيليات

انتهاك حقوق الفلسطينيين هدف إسرائيلي وصولًا إلى فوضى عارمة

14/08/2026

المزيد

all-arrow-left
الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا

الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا

14/08/2026
الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا
أخبار عربية ودولية

الناتو يسقط مسيّرة اخترقت أجواء لاتفيا

14/08/2026
إسرائيل تفجّر وتقصف بلدات جنوبي لبنان وتدفع بدبابات نحو حداثا
أخبار عربية ودولية

إسرائيل تفجّر وتقصف بلدات جنوبي لبنان وتدفع بدبابات نحو حداثا

14/08/2026
كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الردع قبيل مناورات أميركية - كورية
أخبار عربية ودولية

كوريا الشمالية تهدد بتعزيز الردع قبيل مناورات أميركية - كورية

14/08/2026
3 إعدامات في يوم واحد بالولايات المتحدة
أخبار عربية ودولية

3 إعدامات في يوم واحد بالولايات المتحدة

14/08/2026

المزيد

all-arrow-left
برشلونة يعود بعرض جديد للتعاقد مع رودري.. من سيعوضه في سيتي؟

برشلونة يعود بعرض جديد للتعاقد مع رودري.. من سيعوضه في سيتي؟

13/08/2026
برشلونة يعود بعرض جديد للتعاقد مع رودري.. من سيعوضه في سيتي؟
رياضة

برشلونة يعود بعرض جديد للتعاقد مع رودري.. من سيعوضه في سيتي؟

13/08/2026
بارتيز ينضم إلى الجهاز الفني لزيدان في منتخب فرنسا
رياضة

بارتيز ينضم إلى الجهاز الفني لزيدان في منتخب فرنسا

13/08/2026
باريس سان جيرمان يحتفظ بلقب السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا
رياضة

باريس سان جيرمان يحتفظ بلقب السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا

13/08/2026
نوير يرشّح أوربيغ لخلافته في حراسة مرمى ألمانيا
رياضة

نوير يرشّح أوربيغ لخلافته في حراسة مرمى ألمانيا

12/08/2026

المزيد

all-arrow-left
تحذير أميركي: "إل نينيو" تتجه إلى أن تُصبح الأشدّ بنسبة 70%

تحذير أميركي: "إل نينيو" تتجه إلى أن تُصبح الأشدّ بنسبة 70%

14/08/2026
تحذير أميركي: "إل نينيو" تتجه إلى أن تُصبح الأشدّ بنسبة 70%
مجلة عرب 48

تحذير أميركي: "إل نينيو" تتجه إلى أن تُصبح الأشدّ بنسبة 70%

14/08/2026
مصر تحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة: ما الأسباب؟
مجلة عرب 48

مصر تحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة: ما الأسباب؟

11/08/2026
غضب أميركي متصاعد من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
مجلة عرب 48

غضب أميركي متصاعد من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

10/08/2026
الذكاء الاصطناعي يقود إلى مثال يهز "حدسية جاكوبيان" الرياضية بعد 87 عامًا
مجلة عرب 48

الذكاء الاصطناعي يقود إلى مثال يهز "حدسية جاكوبيان" الرياضية بعد 87 عامًا

09/08/2026

المزيد

all-arrow-left
الخوارزميّات الإدمانيّة: آلاف الدعاوى ضد منصات التواصل تتقدم نحو المحاكم الأميركية

الخوارزميّات الإدمانيّة: آلاف الدعاوى ضد منصات التواصل تتقدم نحو المحاكم الأميركية

13/08/2026
الخوارزميّات الإدمانيّة: آلاف الدعاوى ضد منصات التواصل تتقدم نحو المحاكم الأميركية
ميديا

الخوارزميّات الإدمانيّة: آلاف الدعاوى ضد منصات التواصل تتقدم نحو المحاكم الأميركية

13/08/2026
"واتساب" يطلق حسابات للأطفال بإشراف الوالدين
ميديا

"واتساب" يطلق حسابات للأطفال بإشراف الوالدين

11/08/2026
مركز "حملة" و"أريج" يختتمان تدريبًا للصحافيين الفلسطينيين على أدوات المصادر المفتوحة
ميديا

مركز "حملة" و"أريج" يختتمان تدريبًا للصحافيين الفلسطينيين على أدوات المصادر المفتوحة

09/08/2026
بريطانيا: ارتفاع بلاغات الأطفال عن صور جنسية مزيفة بالذكاء الاصطناعي
ميديا

بريطانيا: ارتفاع بلاغات الأطفال عن صور جنسية مزيفة بالذكاء الاصطناعي

09/08/2026

المزيد

all-arrow-left
مع جني الأرباح: الذهب يتراجع بعد صعوده لأعلى مستوى في 10 أسابيع

مع جني الأرباح: الذهب يتراجع بعد صعوده لأعلى مستوى في 10 أسابيع

14/08/2026
مع جني الأرباح: الذهب يتراجع بعد صعوده لأعلى مستوى في 10 أسابيع
اقتصاد

مع جني الأرباح: الذهب يتراجع بعد صعوده لأعلى مستوى في 10 أسابيع

14/08/2026
هل يكفي مخزون النفط العالمي لتحمل 6 أشهر أخرى من الحرب على إيران؟
اقتصاد

هل يكفي مخزون النفط العالمي لتحمل 6 أشهر أخرى من الحرب على إيران؟

13/08/2026
الذهب يتراجع عن أعلى سعر في شهرين مع الاتجاه لجني الأرباح
اقتصاد

الذهب يتراجع عن أعلى سعر في شهرين مع الاتجاه لجني الأرباح

13/08/2026
النفط يتراجع والذهب يصعد إلى أعلى مستوى في شهرين
اقتصاد

النفط يتراجع والذهب يصعد إلى أعلى مستوى في شهرين

13/08/2026

المزيد

all-arrow-left
إيبولا يحصد أكثر من 2000 وفاة في الكونغو وسط تفشٍّ غير مسبوق

إيبولا يحصد أكثر من 2000 وفاة في الكونغو وسط تفشٍّ غير مسبوق

12/08/2026
إيبولا يحصد أكثر من 2000 وفاة في الكونغو وسط تفشٍّ غير مسبوق
صحة

إيبولا يحصد أكثر من 2000 وفاة في الكونغو وسط تفشٍّ غير مسبوق

12/08/2026
علاج العقم: الذكاء الاصطناعي يرصد حيوانات منوية تعجز الطرق التقليدية عن اكتشافها
صحة

علاج العقم: الذكاء الاصطناعي يرصد حيوانات منوية تعجز الطرق التقليدية عن اكتشافها

12/08/2026
دراسة تربط بعض المُحليات بتراجع أسرع في القدرات المعرفية
صحة

دراسة تربط بعض المُحليات بتراجع أسرع في القدرات المعرفية

11/08/2026
دراسة: سمنة الفتيات في الصغر تؤثر في معدلات الخصوبة لديهن في المستقبل
صحة

دراسة: سمنة الفتيات في الصغر تؤثر في معدلات الخصوبة لديهن في المستقبل

11/08/2026

المزيد

all-arrow-left
أكبر خريطة ثنائية الأبعاد للكون ترصد 4 مليارات جرم سماوي

أكبر خريطة ثنائية الأبعاد للكون ترصد 4 مليارات جرم سماوي

14/08/2026
أكبر خريطة ثنائية الأبعاد للكون ترصد 4 مليارات جرم سماوي
علوم وتكنولوجيا

أكبر خريطة ثنائية الأبعاد للكون ترصد 4 مليارات جرم سماوي

14/08/2026
رصد سلوك جماعي مفاجئ لأزواج الذرات في غاز فائق البرودة
علوم وتكنولوجيا

رصد سلوك جماعي مفاجئ لأزواج الذرات في غاز فائق البرودة

14/08/2026
البرمجة بالأوامر: الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد تطوير ألعاب الفيديو
علوم وتكنولوجيا

البرمجة بالأوامر: الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد تطوير ألعاب الفيديو

13/08/2026
أميركا في الفخّ الصيني: الصين تهيمن على 97% من شحنات الروبوتات البشرية عالميًا
علوم وتكنولوجيا

أميركا في الفخّ الصيني: الصين تهيمن على 97% من شحنات الروبوتات البشرية عالميًا

13/08/2026

المزيد

all-arrow-left
قواعد "يوروفيجن" الجديدة... هل تُستبعد إسرائيل من الاستضافة؟

قواعد "يوروفيجن" الجديدة... هل تُستبعد إسرائيل من الاستضافة؟

13/08/2026
قواعد "يوروفيجن" الجديدة... هل تُستبعد إسرائيل من الاستضافة؟
ثقافة وفنون

قواعد "يوروفيجن" الجديدة... هل تُستبعد إسرائيل من الاستضافة؟

13/08/2026
لإزالتها وحمايتها: جداريات بانكسي تكلّف السلطات البريطانية مبالغ باهظة
ثقافة وفنون

لإزالتها وحمايتها: جداريات بانكسي تكلّف السلطات البريطانية مبالغ باهظة

12/08/2026
القرّاء يفضّلون قصص "تشات جي بي تي" رغم تحيّزهم للكتّاب
ثقافة وفنون

القرّاء يفضّلون قصص "تشات جي بي تي" رغم تحيّزهم للكتّاب

06/08/2026
"حِكامة" تناقش في عددها الثالث عشر قضايا حرية التعبير الرقمي وحق العودة والمحاكم الدستورية
ثقافة وفنون

"حِكامة" تناقش في عددها الثالث عشر قضايا حرية التعبير الرقمي وحق العودة والمحاكم الدستورية

05/08/2026

المزيد

all-arrow-left

فيديو

المزيد
الضفة.. مزارع يروي فصول حصار يومي وقصة صمود
الضفة.. مزارع يروي فصول حصار يومي وقصة صمود
play-icon
play-icon

الضفة.. مزارع يروي فصول حصار يومي وقصة صمود

آراء... آمال بالسلام وأسئلة عن القضية الكردية
آراء... آمال بالسلام وأسئلة عن القضية الكردية
play-icon
play-icon

آراء... آمال بالسلام وأسئلة عن القضية الكردية

شهادات.. سوريون يستذكرون ضحايا القمع
شهادات.. سوريون يستذكرون ضحايا القمع
play-icon
play-icon

شهادات.. سوريون يستذكرون ضحايا القمع

جنوب لبنان | احتجاج رفضًا لإنذار إسرائيلي بالإخلاء
جنوب لبنان | احتجاج رفضًا لإنذار إسرائيلي بالإخلاء
play-icon
play-icon

جنوب لبنان | احتجاج رفضًا لإنذار إسرائيلي بالإخلاء

تراث عالمي | أكثر من 200 هرم تحت الخطر
تراث عالمي | أكثر من 200 هرم تحت الخطر
play-icon
play-icon

تراث عالمي | أكثر من 200 هرم تحت الخطر

باكستان | آراء حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك
باكستان | آراء حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك
play-icon
play-icon

باكستان | آراء حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك

في العمق

جيلٌ من الأيتام: نحو ألف طفل عربي فقدوا أحد والديهم نتيجة الجريمة والعنف منذ عام 2020

جيلٌ من الأيتام: نحو ألف طفل عربي فقدوا أحد والديهم نتيجة الجريمة والعنف منذ عام 2020

عن ديار خيام الوليد المهجّرة أحدثكم
علي حبيب الله

عن ديار خيام الوليد المهجّرة أحدثكم

العراقيب: خيام من خيش ومقبرة تعود إلى عام 1914 في مواجهة الهدم المتكرر

العراقيب: خيام من خيش ومقبرة تعود إلى عام 1914 في مواجهة الهدم المتكرر

الهروب من الجريمة وشحّ الأراضي والخدمات: انتقال متسارع للعرب إلى البلدات اليهودية

الهروب من الجريمة وشحّ الأراضي والخدمات: انتقال متسارع للعرب إلى البلدات اليهودية

ترجمان

المزيد

all-arrow-left
تحقيق: "جسور نيوز" واجهة للاستخبارات الإسرائيلية

تحقيق: "جسور نيوز" واجهة للاستخبارات الإسرائيلية

تواريخ الانحدار: السياسة والاقتصاد في متوالية "الانحدار" الأميركية

تواريخ الانحدار: السياسة والاقتصاد في متوالية "الانحدار" الأميركية
صُعود "الاقتصاديات المسيحية" اليمينية في الولايات المتحدة الأميركية

صُعود "الاقتصاديات المسيحية" اليمينية في الولايات المتحدة الأميركية

حوارات

المزيد

all-arrow-left
المحكمة العليا الإسرائيلية من سياسة عدم الاختصاص إلى شرعنة حق اليهود في الأقصى

المحكمة العليا الإسرائيلية من سياسة عدم الاختصاص إلى شرعنة حق اليهود في الأقصى

استدعاء "عماليق" في حرب غزة ليس خطابا دينيا فقط، بل تعبير عن منطق سيادة وإبادة

استدعاء "عماليق" في حرب غزة ليس خطابا دينيا فقط، بل تعبير عن منطق سيادة وإبادة
رغد عزام: مكبات النفايات الإسرائيلية أداة استعمارية للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض الفلسطينية

رغد عزام: مكبات النفايات الإسرائيلية أداة استعمارية للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض الفلسطينية

تصفح المجلة

all-arrow-left

قصة دكتورة مُلهِمة

قصة دكتورة مُلهِمة
"الكيف لا الكم" أيضا لألعاب أطفالنا

"الكيف لا الكم" أيضا لألعاب أطفالنا

arab48 app apple store

تنزيل من

App Store

احصل عليه من

Google Play

arab48 app google play
mob-img