باحثون إسرائيليون: أفواج المجندين للجيش كبيرة جدا ولا ضرورة لتجنيد الحريديين

"لا يعقل أن الجيش الإسرائيلي ينقصه جنودا، والحديث عن نقص بالجنود سببه عدم استنفاد القوى الموجودة، والتوقع أن التجنيد سيحل العلاقات المعقدة وبضمنها التوترات بين الأغلبية العلمانية والأقلية الحريدية، لا أساس له"