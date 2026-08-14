"لا يعقل أن الجيش الإسرائيلي ينقصه جنودا، والحديث عن نقص بالجنود سببه عدم استنفاد القوى الموجودة، والتوقع أن التجنيد سيحل العلاقات المعقدة وبضمنها التوترات بين الأغلبية العلمانية والأقلية الحريدية، لا أساس له"
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تواجه الطواقم الطبية العربية في مستشفى "رمبام" بحيفا حملة تحريض تقودها جهات يمينية، وانضم إليها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس والقناة 14، على خلفية ادعاءات بشأن معاملة جندي مصاب يتلقى العلاج في المستشفى.
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