الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى: فعاليات رقمية ووقفات ببلدات عربية

تحيي الجماهير العربية في البلاد، اليوم الخميس، الأول من تشرين الأول/أكتوبر الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى، التي استهدها خلال 13 شابا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية، فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة، كما أعتقل المئات وقدمت ضدهم لوائح اتهام.

واشتعلت ّ شرارة أحداث هبة القدس والأقصى التي أسست للانتفاضة الثانية، عقب اقتحام رئيس المعارضة في حينه، أريئيل شارون المسجد الأقصى في 28/09/2000، بموافقة من رئيس الحكومة، أيهود براك.

وأعقب هذه الاقتحام مواجهات داخل الأقصى ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسرعان ما توسعت المظاهرات والمواجهات في القدس والضفة الغربية المحتلتين، كما امتدت للبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، وقمعتها الشرطة وأجهزة الأمن بالرصاص الحي.

واستمرت المواجهات في الداخل حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، استشهد خلالها 13 شابا عربيا، وهم: محمد جبارين، 23 عاما من أم الفحم، وأحمد صيام جبارين، 18 عاما من معاوية، ورامي غرة، 21 عاما من جت، وإياد لوابنة، 26 عاما من الناصرة، وعلاء نصار، 18 عاما من عرابة، وأسيل عاصلة، 17 عاما من عرابة، عماد غنايم، 25 عاما من سخنين، ووليد أبو صالح، 21 عاما من سخنين، ومصلح أبو جراد، 19 عاما من دير البلح استشهد في أم الفحم، ورامز بشناق، 24 عاما من كفر مندا، ومحمد خمايسي، 19 عاما من كفر كنا، وعمر عكاوي، 42 عاما من الناصرة، ووسام يزبك، 25 عاما من الناصرة.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن سلسلة فعاليات منها فعالية رقمية ووقفات في عدد من المدن والقرى العربية، لإحياء الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى، بحيث سيتعذر إجراء المسيرات التقليدية من زيارة جماعية لأضرحة الشهداء والمسيرات في بلد الشهداء والمشيرة والمهجران القطري الذي كان ينظم سنويا، بحيث أتى التعذر بسبب جائحة كورونا.

وتوجهت لجنة المتابعة، لجمهور المشاركين بالفعاليات، بالتقيد والالتزام بكافة تعليمات الوقاية على مستوى الفرد والمجموع، بما فيها الأنظمة المتعلقة بالتجمهر.

وفيما يلي قائمة الوقفات، التي تنظم وستقام اليوم الخميس وتنطلق قبل ساعات الظهر وتتواصل حتى ساعات المساء بحسب التسلسل الزمني:

الخميس، كفر كنا، النصب التذكاري، 11:00.

الخميس، الناصرة، النصب التذكاري، 11:30.

الخميس، أم الفحم، الدوارات التذكارية، 11:30.

الخميس، دبورية، دوار النخيل، 11:30.

الخميس، نحف، مدخل القرية، 16:30.

الخميس، طمره، دوار القدس، 17:00.

الخميس، جلجولية ، مدخل البلد الغربي الشارع الرئيسي، 17:00.

الخميس، باقة الغربية، دوار أبو بكر الصديق، 17:30.

الخميس، مجد الكروم، دوّار الزيتونة، 18:00.

الخميس، رهط، دوار المركز الجماهيري، 18:00.

الخميس، عرابه، دوار النصب التذكاري، 18:30.

الخميس، شفاعمرو ، دوار الشهداء، 19:00.