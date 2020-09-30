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"الدم واحد والوطن واحد"... مصلح أبو جراد وُلد في غزّة واستُشهد في أم الفحم

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 20:10

"الدم واحد والوطن واحد"... مصلح أبو جراد وُلد في غزّة واستُشهد في أم الفحم
والد الشهيد بجانب صورة ابنه (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تحلّ يوم غدٍ الخميس، الذكرى العشرين لهبّة القدس والأقصى، التي استشهد خلالها 13 شهيدا في عدد من البلدات العربية في الداخل الفلسطينيّ.

أحد الشهداء الثلاثة عشر، قُتل في مدينة أم الفحم، وهو الشهيد مصلح أبو جراد، الشاب الغزيّ العشرينيّ الذي كان يعمل في المدينة حينها.

لتسليط الضوء على قصّة الشهيد مصلح، أجرى موقع "عرب 48" مقابلة مع عائلة جراد الغزيّة، ضمنَ تقريرٍ أعدّه الزميل أنس موسى، هو الأول من نوعه عن الشهيد مصلح الذي لم يلقَ تغطيةً إعلامية كافية، ولا سيّما أن عائلته ما تزال في قطاع غزّة.

واستطاع "عرب 48" مقابلة عائلة الشهيد في مدينة دير البلح في القطاع المُحاصَر، للحديث أكثر عن الشهيد، ولحظة استشهاده، وكيفية تلقّي ذويه للخبر.

وأكّدت عائلة الشهيد جراد أن "الدم واحد والوطن واحد"، في غزة وأراضي ثمانيةٍ وأربعين، لافتة إلى أنها تُقدّر النصب التذكاري الذي أُقيم في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، والذي تُوضع عليه الأكاليل مع حلول ذكرى استشهاده كلّ عام.

وشهداء هبة أكتوبر هم: رامي غرّة (جت المثلث)، أحمد صيام جبارين (معاوية)، محمد جبارين ومصلح أبو جراد (أم الفحم)، وسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي (الناصرة)، محمد خمايسي (كفركنا)، رامز بشناق (كفر مندا)، عماد غنايم ووليد أبو صالح (سخنين)، علاء نصار وأسيل عاصلة (عرابة).

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قد أعلنت عن سلسلة وقفات في عدد من المدن والقرى العربية، بمناسبة الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى، والتي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء، على أن تستمر حتى مساء غد الخميس. وأولى هذه الوقفات نُظمت في كابول مساء اليوم.

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#هبة أكتوبر
#شهداء هبة القدس
#أم الفحم
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