تغطية خاصة لانتخابات 2018

تشهد البلدات العربية في البلاد اليوم، الثلاثاء، حركة انتخابية نشطة حيث يتوافد أصحاب حق الاقتراع إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في بلداتهم للإدلاء بأصواتهم وانتخاب مرشحيهم لرئاسة وعضوية السلطات المحلية والمجالس الإقليمية.

وجرى فتح مراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد، الساعة السابعة صباحا، وستغلق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة من مساء اليوم، فيما سيسمح فقط لمن تواجد في الطوابير قبالة الصندوق ممارسة حقه الديمقراطي حتى وإن أنتهى الموعد الأصلي الذي حددته وزارة الداخلية، وستباشر لجان صناديق الاقتراع فرز الأصوات والإعلان عن النتائج بعد ذلك مباشرة.

وتبدو الانتخابات الأكثر إثارة في المجتمع العربي في مدينة الناصرة حيث يحتدم التنافس بين علي سلام ووليد عفيفي.

كما تلتفت أنظار المراقبين إلى المدن العربية الكبيرة في رهط وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين والطيرة وعرابة وكفر قاسم وطمرة وغيرها، لمعرفة هوية الفائزين برئاسة السلطات المحلية، إلى جانب المدن الساحلية، يافا، اللد، الرملة، حيفا وعكا، وكذلك مدينة نتسيرت عيليت التي تخوض فيها القائمة المشتركة الانتخابات لعضوية البلدية.

وللمرة الأولى، تحظى قضية زيادة التمثيل النسائي في الانتخابات المقبلة باهتمام بارز بين مختلف القضايا في القوائم الانتخابية المحلية.

ناخبون أمام صناديق الاقتراع

نسب التصويت حتى الساعة الثانية ظهرا بحسب وزارة الداخلية:

الناصرة: 37.0%

سخنين: 33.0%

الطيرة: 32.0%

أم الفحم: 20.0%

شفاعمرو: 30.0%

حيفا: 22.0%

رهط: 31.0%

سخنين: رش الغاز المسيل للدموع في مركز اقتراع

رش شخص الغاز المسيل للدموع في مركز اقتراع بمدينة سخنين، في محاولة لمنع سير العملية انتخابية بصورة منتظمة، ومن ثم لاذ بالفرار من المكان. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الاعتداء. وجرى وقف عملية التصويت في صندوق رقم 19 في مدرسة الحلان لمدة نصف ساعة، وبذلت مساع من رئيس البلدية، مازن غنايم، داخل الصندوق لحل الإشكال، وسط تواجد المئات بانتظار ممارسة حقهم بالانتخاب. كما وقع شجار عنيف أمام مدرسة الحلان في سخنين.

يركا: شجار وإغلاق صندوقي اقتراع

أغلقت لجنة الانتخابات والشرطة مركز اقتراع، قبل ظهر اليوم، في قرية يركا في أعقاب شجار في صندوقي اقتراع، كما جرى نقل 10 مصابين لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنه "جرى التبليغ على الاشتباه بإلقاء قنبلة صوتية في أحد الصندوقين".

كفر ياسيف: إغلاق صندوق اقتراع

اقتحم شخص أحد مراكز الاقتراع في كفر ياسيف صباح اليوم، وبدأ يرش الغاز المسيّل للدموع، ونتيجة لذلك تطور شجار هناك.

وجرى فضّ الشجار دون وقوع إصابات، وتدخلت الشرطة وجرى إغلاق صندوق الاقتراع.

انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

تجري الانتخابات لرئاسة وعضوية السلطات المحلية العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، كغيرها من المدن والقرى في البلاد، اليوم الثلاثاء.

ويخوض الانتخابات لرئاسة بلدية رهط كل من: فيصل الهزيل وطلال القريناوي وفايز أبو صهيبان (الحركة الإسلامية- الجنوبية) وعطا أبو مديغم وماجد أبو بلال وسفيان القريناوي، إلى جانب 11 قائمة للعضوية.

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الناصرة: حركة نشطة في مراكز الاقتراع

انطلقت عند الساعة السابعة صباحا عملية الانتخابات في مدينة الناصرة، حيث شهدت بعض مراكز الاقتراع حركة نشطة منذ اللحظات الأولى لفتح مراكز الاقتراع، ووقف العشرات في طوابير طويلة، ما دفع البعض منهم إلى التراجع والعودة إلى بيوتهم ليعودوا إليها في ساعات أقل ضغطا.

وتجري عملية الاقتراع في مدينة الناصرة في 87 صندوقا، منها11 صندوقا للمعاقين. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الناصرة 59.031.

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قلنسوة: انتخابات متوترة

تشهد مدينة قلنسوة أجواء انتخابات متوترة في ظل انسحاب مرشح الرئاسة، معروف زميرو، أول من أمس الأحد، بعد تهديده بالقتل وإطلاق النار عليه في ثلاثة حوادث منفصلة.

وخرج عدد من الأهالي في قلنسوة للدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ويتوقع المرشحون أن تتجاوز نسبة التصويت ما يزيد عن 80%.

وقال ابن قلنسوة، عبد الرحمن سلامة، لـ"عرب 48" إن "أجواء الانتخابات في مدينة قلنسوة محزنة، لما آلت إليه الأوضاع بسبب انسحاب المربي معروف زميرو. نحن ننبذ كل هذه الأساليب العنيفة ونريد انتخابات نزيهة".

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انتخابات هادئة في بلدات الشاغور

افتتحت صباح اليوم، الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية في بلدات الشاغور (دير الأسد، البعنة، نحف، مجد الكروم، ساجور والرامة).

وتسود أجواء من الهدوء على البلدات المذكورة، وسط إقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب مرشحيهم لرئاسة وعضوية السلطات المحلية.

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شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

قمعت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المظاهرة الرافضة لانتخابات السلطات المحلية الخاصة بالاحتلال في مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، مما تسبب باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والأهالي الذين أرادوا الاعتصام أمام صندوق مركز الاقتراع.

وكان المظاهرة انطلقت مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، تؤكد على الرفض والمقاطعة لانتخابات السلطات المحلية التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها على قرى الجولان المحتل.

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البلدات العربية تنتخب: افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، الثلاثاء، أبوابها للتصويت في انتخابات للسلطات المحلية والمجالس الإقليمية في البلاد وعددها 251، منها 54 مجلسا إقليميا و197 سلطة محلية، أما في البلدات العربية فتجري الانتخابات في نحو 80 قرية ومدينة وتجمعات سكنية ضمن مجالس إقليمية.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حسبما ما ظهر في سجل الناخبين 6،650،354 ، إذ يحق لكل شخص يبلغ من العمر 17 عاما فما فوق، أدرج اسمه في سجل انتخابات وزارة الداخلية التصويت والمشاركة في الانتخابات، وعلى الناخب أن يبرز أمام لجنة الصندوق بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول أو رخصة سياقة سارية المفعول.

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