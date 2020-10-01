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تقرير مصوّر | ماذا تعرف الأجيال الناشئة عن هبة القدس والأقصى؟

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 20:30

تقرير مصوّر | ماذا تعرف الأجيال الناشئة عن هبة القدس والأقصى؟
قبرا شهيدين من الشهداء الـ13
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فيما حلّت اليوم الخميس، الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى، سلّط موقع "عرب 48"، الضوء على الأجيال الناشئة ومدى معرفتها واطّلاعها على الهبّة وتفاصيلها.

وأعدّ الزميل أنس موسى، تقريرا مصوّرا، ذكر فيه عدد من الشبان والشابات ما يعرفون عن الهبة وعن شهدائها وأحداثها.

واستشهد خلال هبة القدس والأقصى التي أعقبت اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون للأقصى، 13 شابا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وهم: محمد جبارين، 23 عاما من أم الفحم، وأحمد صيام جبارين، 18 عاما من معاوية، ورامي غرة، 21 عاما من جت، وإياد لوابنة، 26 عاما من الناصرة، وعلاء نصار، 18 عاما من عرابة، وأسيل عاصلة، 17 عاما من عرابة، عماد غنايم، 25 عاما من سخنين، ووليد أبو صالح، 21 عاما من سخنين، ومصلح أبو جراد، 19 عاما من دير البلح استشهد في أم الفحم، ورامز بشناق، 24 عاما من كفر مندا، ومحمد خمايسي، 19 عاما من كفر كنا، وعمر عكاوي، 42 عاما من الناصرة، ووسام يزبك، 25 عاما من الناصرة.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قد أطلقت فعالياتها الرقمية اليوم، والتي تمّ بثّها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي المُقابل؛ نُظّمت وقفات في عدة بلدات عربية.


#هبة القدس
#هبة الأقصى
#هبة أكتوبر
#جيل الشباب

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