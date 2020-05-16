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من النكبة إلى "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 21:05

من النكبة إلى "صفقة القرن"
صور من النكبة الفلسطينيّة بتلوين بلال خالد
عرب ٤٨

بالتزامن مع الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينيّة، نشر موقع "عرب 48" و"فسحة- ثقافية فلسطينية" مؤخرًا العديد من المواد التي تتناول النكبة من زواياها المختلفة بين قراءات سياسية وأخرى اجتماعيّة، ومنها التي تكشف عن أرشيفات صهيونيّة خرجت حديثًا تتحدّث عن النكبة والقرارات السياسيّة التي اتخذتها قيادات العصابات الصهيونيّة حينها.

عما كان وماذا تبدّل، ولقراءة تغيّر المعطيات والاختلاف في التعاطي معها على المستويين العربي والفلسطيني؛ يقدّم "عرب 48" باقة من مختارات المواد التي نُشرت عشية الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينيّة.

مدلّلة بيت عَفّا | لبنى طه

النكبة بمسمارٍ على الحائط | علي حبيب الله

يريدون أن نراه ردمًا، لكنّنا نراه بيتًا | أمير مخّول

طارق البكري: حراسة الذاكرة الفلسطينيّة مسؤوليّة جماعيّة | حاورته أسماء عزايزة

عائد إلى يازور: بيّارات الرعب الّتي صنعها المتسلّلون 1949 - 1953 | سعد عميرة

المطلوب إلغاء اتفاق أوسلو | نضال محمد وتد

لماذا نجح النضال بجنوب أفريقيا ولم ينجح في فلسطين... مقاربة من داخل السجن | د. باسل غطاس

النكبة ليست وليدة حرب عام 1948 | د. محمود ميعاري

بعد 72 عامًا.. لا شيء يعكّر صفو إسرائيل وبقاءَها | سليمان أبو رشيد

وثائق جديدة: بن غوريون قرر الحرب بإعلان قيام إسرائيل

جوابنا المرتقب على ما هو أعقد من الضم | د. وليد سالم


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#احتلال
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