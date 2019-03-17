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استطلاع: الليكود يتفوق على "كاحول لافان"

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 20:50

استطلاع: الليكود يتفوق على "كاحول لافان"
(أ ب)
عرب ٤٨

أظهر استطلاع للرأي نشره التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الأحد، تراجع تحالف "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد، ليحل في المرتبة الثانية من حيث التمثيل البرلماني، متأخرًا بذلك عن حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن تشكيل التحالف، وقبل أقل من شهر على موعد انتخابات الكنيست المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل. 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الليكود يحصل على 31 مقعدا، في انتخابات تدري اليوم، بينما اقتصل تمثيل قائمة "كاحول لافان" التي تشكلت من تحالف ثلاثة أحزاب ("مناعة لإسرائيل"، "يش عتيد" و"تيلم")، على 30 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يحل حزب العمل في المرتبة الثالثة ويحصل على 9 مقاعد، فيما يحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 8 مقاعد.

ووفقًا للنتائج، فإن كل من "يهدوت هتوراه" و"شاس"، و"اليمين الجديد" وتحالف أحزاب اليمين المتطرف ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتمسا يهودين") و"ميرتس"، تحصل على 6 مقاعد.

بينما يحصل "زيهوت" و"يسرائيل بيتينو" وتحالف الموحدة والتجمع، على 4 مقاعد، في حين يفشل كل من "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كاحلون، و"غيشر" بقيادة أورلي ليفي أباكسيس، من تجاوز نسبة الحسم.

وبموجب الاستطلاع الضي شمل عينة مؤلفة 583 شخصًا، بنسبة خطأ تصل إلى 4.1%، سيتفوق معسكر أحزاب اليمين والحريديين على معسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار والأحزاب العربية، بحيث سيحصل الأول على 64 مقعدا والآخر على 56 مقعدا.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كاحول لافان
#الليكود
#الانتخابات الإسرائيلية
#استطلاع للرأي

من عرب 48

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