  2. إسرائيليات
  3. أخبار

اليمين ينفلت ضد المحكمة العليا بعد شطب بن آري

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 10:08

اليمين ينفلت ضد المحكمة العليا بعد شطب بن آري
بن آري في مظاهرة تطالب بالإفراج عن إرهابيين يهود، عام 2013 (أ.ب.)
عرب ٤٨

انفلت اليمين الإسرائيلي ضد المحكمة العليا في أعقاب قرار شطب المرشح في اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، ميخائيل بن آري، لانتخابات الكنيست، بسبب تصريحاته العنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد ودعواته الترانسفيرية. لكن المحكمة صادقت على ترشح زميله إيتمار بن غفير، الذي يحمل أفكارا مشابهة لبن آري. وسبب آخر لهذا الانفلات العنصري هو رد المحكمة استئنافات على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع وعوفر كسيف من قائمة الجبهة والعربية والتغيير. وصدرت صحف إسرائيلية، بينها "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، بعنوان يستهجن قرار المحكمة: "المحكمة العليا قررت: بن آري شُطب، مصادقة على التجمع".

ونشرت "يديعوت أحرونوت"، التي تعتبر الصحيفة الأكبر في إسرائيل، تحليلان حول الموضوع، كتبهما إثنان من صحافييها المعروفين بمواقفهم اليمينية. واعتبر بن درور يميني، أنه "لا نقاش حول شطب بن آري. لكن ليس واضحا أبدا لماذا صادقت المحكمة العليا على مرشح مثل عوفر كسيف وحزب مثل التجمع، الذين ينفون بصورة واضحة للغاية حق وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وزعم شلومو بيوتركوفسكي في تحليل آخر، أن "المحكمة العليا حتى الأمس، والمحكمة العليا من الأمس وصاعدا ليست المحكمة نفسها. لقد فُتح تصدع عميق جدا في القاعدة التي بنيت عليها الثقة بها".

وعقب بن آري على قرار المحكمة بشطبه، بأن "هم (قضاة المحكمة) يسعون إلى قمع صرخة المذبوحين. اليوم وقعت مذبحة باليهود (عملية سلفيت أمس)، يبحثون عن منفذ العملية الوحيد. وهم يتهمونني بالعنصرية لأنني أقول أنه يوجد غلاف حاضن لمنفذ العملية، أي توجد أمة دموية تدعمه... توجد هنا طريق لوثبة يهودية. لقوة يهودية (اسم الحزب الذي يرأسه. وعلى (المستشار القضائي أفيحاي) مندلبليت، (المدعي العام) شاي نيتسان وكل هذه الجماعة أن تعرف أنه توجد نهاية للزمرة القضائية. ستجري محكمة هنا، لكنها محاكمة عادلة".  

واعتبر اتحاد أحزاب اليمين أن "قرار المحكمة العليا هو خزي وعار. وسنوقف الاندفاع النشط للمحكمة العليا. هذه مسرحية ساخرة، ونتيجتها معروفة مسبقا وطبيعي جدا أن يجلسوا في محكمة ميرتس. وهذا انعزال مطلق عن الشعب. ولن يقرر القضاة للشعب من يكونوا منتخبيه. ولعل بن آري شُطب، لكن الشعب سيمنحنا القوة من أجل إعادة المحكمة العليا إلى حجمها الحقيقي والطبيعي".

وترددت أنباء، أمس، مفادها أنه في حال شكل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة المقبلة، فإن بن غفير سيتولى رئاسة لجنة القانون والدستور في الكنيست، بينما سيتم تعيين زميله الفاشي، باروخ مارزل، وزيرا. وكان نتنياهو قد سعى جاهدا إلى تشكيل قائمة اتحاد أحزاب اليمين المتطرف. وبن آري ومارزل وبن غفير هم تلاميذ الحاخام الفاشي المأفون مئير كهانا، الذي كان يدعو إلى الفلسطينيين من كل فلسطين، حتى قتل في نيويورك.

شاكيد: "المحكمة حولت نفسها هيئة سياسية"

وهاجمت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المحكمة العليا، رغم أنها كوزيرة مسؤولة عن هذه المحكمة وينبغي أن تدعمها بدل مهاجمتها. لكن شاكيد واصلت حربها ضد المحكمة العليا في أعقاب قرار شطب بن آري، وقالت إن "قضاة المحكمة العليا قطعوا الحبل وحولوا أنفسهم إلى هيئة سياسية". وتأتي أقوال شاكيد رغم أن 8 من أصل 9 قضاة في المحكمة العليا أيدوا شطب بن آري والمصادقة على ترشح التجمع وكسيف.

وأضافت شاكيد أن شطب بن آري هو "تدخل فظ ومضلل في صلب الديمقراطية الإسرائيلية، ودوس على قرار لجنة الانتخابات". وهددت أنها ستنشر اليوم خطة "لاستكمال الانقلاب القضائي في ولايتها المقبلة" بعد الانتخابات. وخلال ولايتها الحالية، سعت شاكيد إلى تعيين عشرات القضاة اليمينيين، في عملية غيّرت وجه جهاز القضاء الإسرائيلي.

وقال رئيس قائمة اتحاد أحزاب اليمين، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، إن "المحكمة العليا لم تهدر أي فرصة كي تثبت مدى انعزالها عن الجمهور ومدى عدم جدارتها بثقته. وفي يوم كهذا، ندفن فيه موتانا، يقرر قضاة المحكمة العليا أن مؤيدي الإرهاب الذين ينفون وجود دولة إسرائيل سيدخلون إلى الكنيست، لكن ميخائيل بن آري، الذين يخدم أبناؤه في وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي، لن يدخل. ولا توجد أي خدعة قضائية تفسر تشويه القانون الساخر هذا. والشعب سيقرر ويعيد المحكمة العليا إلى مكانها الطبيعي".

كذلك هاجمت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية قرار شطب بن آري، واعتبرت أن "قرار المحكمة العليا يوضح أننا كنا على حق منذ عشرات السنين عندما قلنا إنه لا توجد صلاحية للمحكمة العليا بالتدخل في أمور ضميرية وأخلاقية ومواضيع الدين والدولة. وهذه المرة تفوق قضاة المحكمة على أنفسهم.  

كذلك عقب حزب شاس بأنه "ثبت مرة أخرى أن المحكمة العليا تأخذ لنفسها صلاحيات زائدة وتشوش الإجراء الديمقراطي. وبدأ هذا بالتدخل الفظ في شؤون الدين والدولة، والآن بشطب شخص من ترشيح نفسه. وسيواصل شاس دفع مشروع قانون الالتفاف على العليا لكبح النشاط القضائي".  

واعتبر رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الحاكم، أن "قرار المحكمة العليا هو خطأ بالغ وسيدفع الجمهور كله ثمنا باهظا. لا مكان للتجمع، وهو حزب ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، في الكنيست الإسرائيلي. وسنستمر في محاربة الجهات المعادية للصهيونية والاستفزازية في الكنيست الـ21 أيضا".


#انتخابات الكنيست
#المحكمة العليا الإسرائيلية
#ميخائيل بن آري
#اليمين الإسرائيلي

مواد الملف
نتنياهو: النظام الإيراني يدعم علنا غانتس ولابيد

نتنياهو: النظام الإيراني يدعم علنا غانتس ولابيد

بعد غانتس: تعرض هاتف وزير إسرائيلي لمحاولات اختراق

بعد غانتس: تعرض هاتف وزير إسرائيلي لمحاولات اختراق

ريفلين: لن أرتدع لدى التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة

ريفلين: لن أرتدع لدى التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة

استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

المهاجرون الروس: صوت داعم لليمين الإسرائيلي

المهاجرون الروس: صوت داعم لليمين الإسرائيلي

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا تنظر غدا في استئناف تحالف الموحدة والتجمع على قرار الشطب

العليا تنظر غدا في استئناف تحالف الموحدة والتجمع على قرار الشطب

اتساع شعبية فايغلين:

اتساع شعبية فايغلين: "أرض إسرائيل الكبرى" وشرعنة الماريحوانا

استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يواصل التراجع ونتنياهو يشكل الحكومة

نتنياهو باعتباره مشروعًا لا مجرّد سياسيّ

نتنياهو باعتباره مشروعًا لا مجرّد سياسيّ

النظر بالاستئناف على شطب تحالف الموحدة والتجمع وكسيف بالعليا الأربعاء

النظر بالاستئناف على شطب تحالف الموحدة والتجمع وكسيف بالعليا الأربعاء

نتنياهو: عباس ساهم بفصل غزة عن الضفة

نتنياهو: عباس ساهم بفصل غزة عن الضفة

ترامب: لو ترشحت بالانتخابات الإسرائيلية لفزت بـ98% من الأصوات

ترامب: لو ترشحت بالانتخابات الإسرائيلية لفزت بـ98% من الأصوات

نتنياهو: إسرائيل لليهود فقط ويوجد تمثيل للأقليات بدول أخرى

نتنياهو: إسرائيل لليهود فقط ويوجد تمثيل للأقليات بدول أخرى

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تؤيد شطب تحالف الموحدة والتجمع

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تؤيد شطب تحالف الموحدة والتجمع

وحدة السايبر في مكتب نتنياهو تستدعي مندوبين عن مراكز الاستطلاعات

وحدة السايبر في مكتب نتنياهو تستدعي مندوبين عن مراكز الاستطلاعات

غانتس يتراجع واليمين بقيادة الليكود الأوفر حظا لتشكيل الحكومة

غانتس يتراجع واليمين بقيادة الليكود الأوفر حظا لتشكيل الحكومة

ثلاثة سيناريوهات لتشكيل

ثلاثة سيناريوهات لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" في إسرائيل

أحزاب اليمين الصغيرة تحسم مستقبل نتنياهو

أحزاب اليمين الصغيرة تحسم مستقبل نتنياهو

الانتخابات الإسرائيلية والهروب من القضية الفلسطينية و

الانتخابات الإسرائيلية والهروب من القضية الفلسطينية و"الأبرتهايد الزاحف"

حيدر: مجتمعنا يعرف من كان معنيا بتفتيت القائمة المشتركة

حيدر: مجتمعنا يعرف من كان معنيا بتفتيت القائمة المشتركة

استطلاع: 62 مقعدا لليمين وفساد نتنياهو لم يؤثر على النتائج

استطلاع: 62 مقعدا لليمين وفساد نتنياهو لم يؤثر على النتائج

منع قائمة الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف من الترشح

منع قائمة الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف من الترشح

"حوار مباشر" | عودة: أولوية لإسقاط نتنياهو

لجنة الانتخابات المركزية تقر ترشح بن آري وبن غفير للكنيست

لجنة الانتخابات المركزية تقر ترشح بن آري وبن غفير للكنيست

برنامج

برنامج "كاحول – لافان" السياسي: بدون دولة فلسطينية وحل الدولتين

توقعات بأن توصي الشرطة بمحاكمة بيتان بتهم فساد

توقعات بأن توصي الشرطة بمحاكمة بيتان بتهم فساد

رغم عنصرية بن آري المفضوحة: غالبية لجنة الانتخابات تدعم ترشيحه

رغم عنصرية بن آري المفضوحة: غالبية لجنة الانتخابات تدعم ترشيحه

استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر ونتنياهو يشكل الحكومة

كبها:

كبها: "الأحزاب الصهيونية تستغل تفكك المشتركة لاستهداف الصوت العربي"

استطلاع: نصف الناخبين الإسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون

استطلاع: نصف الناخبين الإسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون

برنامج

برنامج "كاحول – لافان" يخلو من حل الدولتين

وزراؤه سيشهدون ضده بالمحكمة:

وزراؤه سيشهدون ضده بالمحكمة: "مصلحة إسرائيل باستقالة نتنياهو"

استطلاع: غانتس لن يشكل حكومة بدون اليمين

استطلاع: غانتس لن يشكل حكومة بدون اليمين

أيّة سيناريوهات لتركيبة الحكومة الإسرائيليّة بعد الانتخابات؟

أيّة سيناريوهات لتركيبة الحكومة الإسرائيليّة بعد الانتخابات؟

نتنياهو في معركة مصيرية على حياته السياسية على 3 جبهات

نتنياهو في معركة مصيرية على حياته السياسية على 3 جبهات

خارج اللعبة

خارج اللعبة

استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين

استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين

استطلاعات: حزب غانتس يتفوق بالمقاعد و

استطلاعات: حزب غانتس يتفوق بالمقاعد و"اليمين" يشكل الغالبية

ائتلاف نتنياهو يصطف خلفه رغم القرار بمحاكمته

ائتلاف نتنياهو يصطف خلفه رغم القرار بمحاكمته

العليا ترفض التماسات ضد الإعلان عن محاكمة نتنياهو

العليا ترفض التماسات ضد الإعلان عن محاكمة نتنياهو

حزب الجنرالات وحكومة الوحدة مع الليكود

حزب الجنرالات وحكومة الوحدة مع الليكود

دراسة: أغلبية في إسرائيل تعتبر نتنياهو فاسدا

دراسة: أغلبية في إسرائيل تعتبر نتنياهو فاسدا

نتنياهو يلعب في الوقت الضائع

نتنياهو يلعب في الوقت الضائع

"حوار مباشر" يستضيف المرشحة الرابعة بتحالف التجمع والموحدة هبة يزبك

الكهانية في لجنة تعيين القضاة

الكهانية في لجنة تعيين القضاة

نواب الموحّدة يطالبون بشطب حزب

نواب الموحّدة يطالبون بشطب حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني العنصري

الليكود يقدم طلبًا بشطب التجمع الوطني الديمقراطي

الليكود يقدم طلبًا بشطب التجمع الوطني الديمقراطي

أحزاب اليمين الإسرائيلي تتعهد بعدم الانضمام لحكومة برئاسة غانتس

أحزاب اليمين الإسرائيلي تتعهد بعدم الانضمام لحكومة برئاسة غانتس

تحقيق: بن آري وتمويل الكهانية والعضوية في تنظيم إرهابي

تحقيق: بن آري وتمويل الكهانية والعضوية في تنظيم إرهابي

سيرك المشتركة

سيرك المشتركة

التجمع الوطني يقدم شكوى ضد الصحافي عاميت سيغال

التجمع الوطني يقدم شكوى ضد الصحافي عاميت سيغال

انتخابات الكنيست:

انتخابات الكنيست: "اليهودي ضد الإسرائيلي وليس اليمين ضد اليسار"

معركة نتنياهو – بينيت:

معركة نتنياهو – بينيت: "اليمين الجديد" يسعى لجذب ناخبين بالليكود

ماذا يحمل تحالف الدقيقة التسعين بين الجبهة وطيبي؟

ماذا يحمل تحالف الدقيقة التسعين بين الجبهة وطيبي؟

الجبهة تعقد مؤتمرا صحافيا حول المستجدات الأخيرة

الجبهة تعقد مؤتمرا صحافيا حول المستجدات الأخيرة

استطلاع: تعادل قوة اليمين و

استطلاع: تعادل قوة اليمين و"الوسط - يسار"

مخطط تفكيك القائمة المشتركة وكواليس اللحظات الأخيرة

مخطط تفكيك القائمة المشتركة وكواليس اللحظات الأخيرة

غانتس... رئيس حكومة محتمل في سجله مجازر و

غانتس... رئيس حكومة محتمل في سجله مجازر و"تزامن فرص" فقط

الموحدة والتجمع: نعتز بحرص هذا التحالف على وحدة شعبنا

الموحدة والتجمع: نعتز بحرص هذا التحالف على وحدة شعبنا

مرحلة ماتت.. وأخرى لم تولد بعد

مرحلة ماتت.. وأخرى لم تولد بعد

تحليلات | انتخابات الكنيست: لعبة كراسي لخدمة مصالح شخصية وفئوية

تحليلات | انتخابات الكنيست: لعبة كراسي لخدمة مصالح شخصية وفئوية

استطلاعان: قائمة غانتس - لبيد تتصدر وتفوق اليمين

استطلاعان: قائمة غانتس - لبيد تتصدر وتفوق اليمين

نتنياهو يهاجم غانتس ولبيد من بوابة التحريض على العرب

نتنياهو يهاجم غانتس ولبيد من بوابة التحريض على العرب

رسميًا: قائمتان عربيتان تتنافسان في الانتخابات المقبلة بعد إفشال المشتركة

رسميًا: قائمتان عربيتان تتنافسان في الانتخابات المقبلة بعد إفشال المشتركة

تحالف غانتس - لبيد يتفوق على الليكود بـ5 - 10 مقاعد

تحالف غانتس - لبيد يتفوق على الليكود بـ5 - 10 مقاعد

هل وصلنا إلى مفترق الطرق؟

هل وصلنا إلى مفترق الطرق؟

نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد:

نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: "نواجه خطرًا حقيقيًا"

الوحدة المتعثرة والارتباط بالحبل السري الإسرائيلي

الوحدة المتعثرة والارتباط بالحبل السري الإسرائيلي

الجبهة وطيبي يخوضان الانتخابات بقائمة ثنائية

الجبهة وطيبي يخوضان الانتخابات بقائمة ثنائية

نتنياهو يحاول توحيد اليمين مقابل غانتس ولبيد

نتنياهو يحاول توحيد اليمين مقابل غانتس ولبيد

من يدفع لتحالف الجبهة مع طيبي؟

من يدفع لتحالف الجبهة مع طيبي؟

"حوار مباشر" | د. مهنّد مصطفى: النجومية لا تصنع مشروعًا سياسيًا

بينيت يدعو نتنياهو لضم أحزاب يمين لا تتجاوز نسبة الحسم

بينيت يدعو نتنياهو لضم أحزاب يمين لا تتجاوز نسبة الحسم

غانتس ولبيد في قائمة واحدة تضم أشكنازي

غانتس ولبيد في قائمة واحدة تضم أشكنازي

التجمع ردا على غانتس: لا فرق بين حكومة يمين أو يسار

التجمع ردا على غانتس: لا فرق بين حكومة يمين أو يسار

مفاوضات المشتركة:

مفاوضات المشتركة: "عروض سخية" وتهرب طيبي

استطلاع: تحالف نتنياهو المرتقب يصل إلى 59 مقعدا

استطلاع: تحالف نتنياهو المرتقب يصل إلى 59 مقعدا

درء المفاسد ضمن المشتركة خير من 3 قوائم متناحرة

درء المفاسد ضمن المشتركة خير من 3 قوائم متناحرة

الأحزاب الكهانية تتوحد وجهود أخيرة لغانتس ولبيد للوحدة

الأحزاب الكهانية تتوحد وجهود أخيرة لغانتس ولبيد للوحدة

تعثر مفاوضات المشتركة الرباعية؛ التجمع والإسلامية يقران الاتفاق

تعثر مفاوضات المشتركة الرباعية؛ التجمع والإسلامية يقران الاتفاق

رسالةٌ للجنة الوفاق والأحزاب من اللد والرملة ويافا

رسالةٌ للجنة الوفاق والأحزاب من اللد والرملة ويافا

رؤساء سلطات محلية يهددون بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الوحدة

رؤساء سلطات محلية يهددون بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الوحدة

انتخابات العمل والليكود: ضغوط البنوك والشركات احتكارية

انتخابات العمل والليكود: ضغوط البنوك والشركات احتكارية

غانتس يكثف جهوده لتوحيد حزب

غانتس يكثف جهوده لتوحيد حزب "غيشر" مع "مناعة لإسرائيل"

لبيد: إمكانية الوحدة مع غانتس لا تزال قائمة

لبيد: إمكانية الوحدة مع غانتس لا تزال قائمة

المشتركة: تقدم في المفاوضات والسعدي يغادر الاجتماع

المشتركة: تقدم في المفاوضات والسعدي يغادر الاجتماع

مصادر: تمسك الطيبي بمطلب رئاسة المشتركة يقلل فرص تشكيلها

مصادر: تمسك الطيبي بمطلب رئاسة المشتركة يقلل فرص تشكيلها

اتفاق بين التجمع والإسلامية وجلسة للمشتركة بالناصرة

اتفاق بين التجمع والإسلامية وجلسة للمشتركة بالناصرة

مقابلة | طه: القائمة المشتركة إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه

مقابلة | طه: القائمة المشتركة إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه

"إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخل أجنبي في الانتخابات"

"سيكوي" تطالب لجنة الانتخابات المركزية باحترام اللغة العربية

دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

سخنين: التجمع يطلق حملته الانتخابية بمشاركة واسعة

سخنين: التجمع يطلق حملته الانتخابية بمشاركة واسعة

استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و

استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و"مناعة لإسرائيل" يتراجع

غانتس يكثف محاولاته للتوصل إلى تحالف انتخابي

غانتس يكثف محاولاته للتوصل إلى تحالف انتخابي

استئنافُ اجتماع مركبات

استئنافُ اجتماع مركبات "المشتركة" الإثنين ووجهات النظر مُتباعدة

عباس: نحن أقرب ما يكون لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

عباس: نحن أقرب ما يكون لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

#نبض_ الشبكة: القائمة المشتركة

#نبض_ الشبكة: القائمة المشتركة "طالعة"

أية تحالفات قد تشهدها الساحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل؟

أية تحالفات قد تشهدها الساحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل؟

اتصالات مباشرة بين لبيد وغانتس وحديث عن الوحدة

اتصالات مباشرة بين لبيد وغانتس وحديث عن الوحدة

عن مصداقية الاستطلاعات وكيف يتغلب الـ1 على الـ13

عن مصداقية الاستطلاعات وكيف يتغلب الـ1 على الـ13

نفاق ومنافقون...

نفاق ومنافقون...

استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

"حوار مباشر" | حجازي: تفاهمات بين التجمع والإسلاميّة

لا تخطفوا الطيبي

لا تخطفوا الطيبي

الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

استطلاع:

استطلاع: "مناعة لإسرائيل" يتراجع والليكود يعزز قوته

غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

فريج: نغلب المشتركة وإذا استحالت فإن الإسلامية والتجمع معا

فريج: نغلب المشتركة وإذا استحالت فإن الإسلامية والتجمع معا

نتنياهو يدعو أحزاب اليمين للوحدة ويؤكد أن غانتس خارج حكومته

نتنياهو يدعو أحزاب اليمين للوحدة ويؤكد أن غانتس خارج حكومته

انتخابات 2019: اللجنة القُطرية تدعو لأوسع وحدة وشراكة وطنية

انتخابات 2019: اللجنة القُطرية تدعو لأوسع وحدة وشراكة وطنية

التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

لجنة الوفاق: نؤكد موقفنا بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها

لجنة الوفاق: نؤكد موقفنا بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته

تواصل المداولات السياسية الإسرائيليّة لتحالفات انتخابية محتملة

تواصل المداولات السياسية الإسرائيليّة لتحالفات انتخابية محتملة

أدلسون شجع بينيت وشاكيد على الانشقاق عن

أدلسون شجع بينيت وشاكيد على الانشقاق عن "البيت اليهودي"

غانتس: المسألة الأمنية هي المركزية لحل الصراع مع الفلسطينيين

غانتس: المسألة الأمنية هي المركزية لحل الصراع مع الفلسطينيين

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود والأحزاب الصغيرة في الخارج

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود والأحزاب الصغيرة في الخارج

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

"حوار مباشر" مع مازن غنايم: المشتركة والتجمع واتحاد أبناء سخنين

مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات

مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يعادل قوة الليكود

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يعادل قوة الليكود

"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة ضمن سلسلة "القائمة المشتركة إلى أين؟"

فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

الخميس:

الخميس: "حوارٌ مباشر" مع د. إمطانس شحادة

غانتس يتجنب ذكر الفلسطينيين ويضع مسألة الأمن في المركز

غانتس يتجنب ذكر الفلسطينيين ويضع مسألة الأمن في المركز

أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

استطلاع: ائتلاف نتنياهو يصل 64 عضوا وغانتس يحافظ على قوته

استطلاع: ائتلاف نتنياهو يصل 64 عضوا وغانتس يحافظ على قوته

"نتنياهو يسعى لتشكيل تحالفات انتخابية في معسكر اليمين"

مؤتمر التجمع: د. شحادة أولا ويزبك ثانية وغنايم ثالثا وإغبارية رابعًا

مؤتمر التجمع: د. شحادة أولا ويزبك ثانية وغنايم ثالثا وإغبارية رابعًا

شيلح: لبيد وغانتس يتحدثان حول تحالف

شيلح: لبيد وغانتس يتحدثان حول تحالف

العمل الحزبي المفقود

العمل الحزبي المفقود

جديده قديم مرفوض

جديده قديم مرفوض

عودة بعد تجديد انتخابه: المشتركة خيارُ كل وطنيّ شريف وقوتنا بوحدتنا

عودة بعد تجديد انتخابه: المشتركة خيارُ كل وطنيّ شريف وقوتنا بوحدتنا

"ظاهرة غانتس تعبّر عن حالة تحطم البديل السياسي لليمين"

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهو

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهو

الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست اليوم والتجمع غدا

الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست اليوم والتجمع غدا

جمعية الثقافة: ندوة

جمعية الثقافة: ندوة "مآلات المشاركة العربية بانتخابات الكنيست"

غانتس واللعبُ في ملعب اليمين

غانتس واللعبُ في ملعب اليمين

"غانتس أخفق في الحرب.. وأيام المفاخرة بالعمليات العسكرية ولّت"

استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة

استطلاع: غانتس يتقدم على حساب الليكود و

استطلاع: غانتس يتقدم على حساب الليكود و"يش عتيد"

تحليلات: غانتس هو

تحليلات: غانتس هو "اليمين القديم"

غانتس يفتتح حملته الانتخابية بتهديد الفلسطينيين وإيران وحزب الله

غانتس يفتتح حملته الانتخابية بتهديد الفلسطينيين وإيران وحزب الله

الغالبية العظمى بالقدس تصوت لأحزاب اليمين والحريديين

الغالبية العظمى بالقدس تصوت لأحزاب اليمين والحريديين

غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

التلفزيون الإسرائيلي: حماس تخطط لتصعيد تدريجي يصل ذروته خلال انتخابات الكنيست

التلفزيون الإسرائيلي: حماس تخطط لتصعيد تدريجي يصل ذروته خلال انتخابات الكنيست

التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

تقديرات بتوحيد حزبي غانتس ويعالون

تقديرات بتوحيد حزبي غانتس ويعالون

21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في

21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في "الجبهة"

الخطاب الأمني بين الساحة الانتخابية وميدان المعركة

الخطاب الأمني بين الساحة الانتخابية وميدان المعركة

فريدمان:

فريدمان: "صفقة القرن" ستنشر بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل الحكومة

محاميد وقعدان يعلنان ترشحهما للمكانين الرابع والخامس في التجمع

محاميد وقعدان يعلنان ترشحهما للمكانين الرابع والخامس في التجمع

استطلاع: أغلبية تؤيد إعلان قرار مندلبليت بشأن نتنياهو قبل الانتخابات

استطلاع: أغلبية تؤيد إعلان قرار مندلبليت بشأن نتنياهو قبل الانتخابات

المشتركة إلى أين؟

المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع د. منصور عباس

الليكود يخسر 4 مقاعد مع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

الليكود يخسر 4 مقاعد مع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

التجمع يطلق حملته الانتخابية

التجمع يطلق حملته الانتخابية "حزب يتجدد، بوصلة ثابتة"

غانتس يستهل حملته الانتخابية بالرقص على

غانتس يستهل حملته الانتخابية بالرقص على "أنقاض غزة"

الجبهة: الحفاظ على القائمة المشتركة وفتح المفاوضات مع جهة وطنية

الجبهة: الحفاظ على القائمة المشتركة وفتح المفاوضات مع جهة وطنية

د. فادي نحاس: الخطاب العسكري هو المسيطر في الانتخابات الإسرائيلية 

د. فادي نحاس: الخطاب العسكري هو المسيطر في الانتخابات الإسرائيلية 

خدعة

خدعة "التخفيف" من السياسة

استطلاع: المشتركة تتراجع لـ10 مقاعد والطيبي لا يتجاوز نسبة الحسم

استطلاع: المشتركة تتراجع لـ10 مقاعد والطيبي لا يتجاوز نسبة الحسم

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

القائمة المشتركة إلى أين؟

القائمة المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

الليلة:

الليلة: "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل "قانون القومية"

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

قائمة طيبي: أين الجديد؟

قائمة طيبي: أين الجديد؟

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

طيبي وتزاوج

طيبي وتزاوج "المال والسلطة" و"المخترة السياسية"

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

في جوهر أحزاب الوسط الإسرائيلية

في جوهر أحزاب الوسط الإسرائيلية

طيبي بين مراوغات التفاوض وشق الوحدة الوطنية

طيبي بين مراوغات التفاوض وشق الوحدة الوطنية

استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

التجمع.. مرحلة جديدة؟

التجمع.. مرحلة جديدة؟

استطلاع: الليكود في المقدمة والجمهور لا يتفق مع نتنياهو

استطلاع: الليكود في المقدمة والجمهور لا يتفق مع نتنياهو

طيبي ينشق عن القائمة المشتركة وينقلب على الوحدة

طيبي ينشق عن القائمة المشتركة وينقلب على الوحدة

تحليلات: أوضاع الفلسطينيين يمكن أن تشوش الانتخابات الإسرائيلية

تحليلات: أوضاع الفلسطينيين يمكن أن تشوش الانتخابات الإسرائيلية

التجمع: شحادة والزبارقة يتنافسان على المكان الأول بلائحة المرشحين للكنيست

التجمع: شحادة والزبارقة يتنافسان على المكان الأول بلائحة المرشحين للكنيست

الليكود يبدأ حملة لتشويه صورة غانتس

الليكود يبدأ حملة لتشويه صورة غانتس

النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة

النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة

غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

شحادة:

شحادة: "أي انفصال عن المشتركة سيؤدي لثلاث قوائم انتخابية"

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

بصمة نتنياهو

بصمة نتنياهو

تبعات تفكك

تبعات تفكك "المعسكر الصهيوني" واحتمالات توحيد قوائم

"يمين جديد" في إسرائيل

ليفني:

ليفني: "لم تكن هناك شراكة بيني وبين غباي"

101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

غانتس ويعالون سيخوضان الانتخابات بقائمة واحدة

غانتس ويعالون سيخوضان الانتخابات بقائمة واحدة

المراهنات القاتلة

المراهنات القاتلة

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ"اليسارية"

كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

"مناعة لإسرائيل": حزب إسرائيلي جديد برئاسة غانتس

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

استطلاع: الليكود 31 والمعسكر الصهيوني يتقلص لصالح غانتس

استطلاع: الليكود 31 والمعسكر الصهيوني يتقلص لصالح غانتس

اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

الكنيست تصادق نهائيا على حل نفسها

الكنيست تصادق نهائيا على حل نفسها

انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

انتخابات إسرائيلية و

انتخابات إسرائيلية و"حرب ثقافية" أخرى

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

امتحان القائمة المشتركة

امتحان القائمة المشتركة

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

الاستطلاعات السبعة الأخيرة: الليكود أول وغانتس على حساب 3 كتل

الاستطلاعات السبعة الأخيرة: الليكود أول وغانتس على حساب 3 كتل

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

الانتخابات المقبلة: جداول زمنية متوقعة

الانتخابات المقبلة: جداول زمنية متوقعة

نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل ثان في عملية سلفيت
قتيل ثان في عملية سلفيت

2019-03-18

مطالبة بفتح تحقيق ضد نتنياهو بقضية الغواصات
مطالبة بفتح تحقيق ضد نتنياهو بقضية الغواصات

2019-03-18

نتنياهو يعلن استئناف مباحثات "التهدئة" مع حماس
نتنياهو يعلن استئناف مباحثات "التهدئة" مع حماس

2019-03-17

الأكثر قراءة

قتيل وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار وطعن قرب

قتيل وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار وطعن قرب "أرئيل"

2019-03-17
مصرع عاملين من الرينة في حادث عمل بوادي عارة

مصرع عاملين من الرينة في حادث عمل بوادي عارة

2019-03-17
منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل خريف 2016

منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل خريف 2016

2019-03-17
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-17
مخاوف إسرائيلية حيال تسوية بسورية: الجولان مقابل إيران

مخاوف إسرائيلية حيال تسوية بسورية: الجولان مقابل إيران

2019-03-17