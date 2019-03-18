غانتس لا ينفي دخول ائتلاف نتنياهو أو شراكة الحريديين

رغم إعلان رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، أنه لن يدخل في ائتلاف حكومي مع "الليكود"، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلا أن تسجيلات صوتية لغانتس أفادت أنه يختار الحفاظ على الإمكانية.

وبحسب التسجيلات التي حصلت عليها "حداشوت 13"، فإن غانتس يقول إنه اختار كلمتي "الوضع الناشئ" من أجل "عدم إغلاق الباب وإقفاله، وإنما ليكون مغلقا وليس مقفلا" أمام الدخول في ائتلاف مع نتنياهو.

وجاء أنه تم تسجيل كلماته خلال جلسة مشاورات مع عدد المستشارين المقربين منه. ويقول فيها "إن الحياة متحركة، والوضع قد يتغير، فترامب سوف يقدم خطته (صفقة القرن)، وستحصل أمور".

يذكر أنه بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، عقد غانتس مؤتمرا صحفيا، قال فيه إنه مع نشر توصيات المستشار القضائي، وفي هذه الظروف التي نشأت، فإن الدخول في ائتلاف مع نتنياهو ليس قائما على جدول الأعمال.

ويطرح غانتس، في التسجيلات، إمكانية الشراكة مع الأحزاب الحريدية، حيث يقول إن "نتنياهو باع الدولة، ويعمل على سن القانون الفرنسي، الذي يمنع تقديم رئيس حكومة للمحاكمة أثناء ولايته". ويضيف أنه للرد على ذلك لا ينفي إدخال الأحزاب الحريدية في الائتلاف الحكومي بحيث يلبي لهم غالبية طلباتهم.

وفي حديثه عن وزير المالية، موشيه كاحلون، يقول إنه جلس مع مسؤولين في وزارة المالية، ويعرف ماذا يحصل هناك. وبحسبه فإن "الكارثة في السنة القادمة. كاحلون لا يريد أن يستبدل نفسه في وزارة المالية".

وفي حديثه عن الأداء الاقتصادي لنتنياهو، قال غانتس إن "الوضع الجيد الذي نشأ قد وصل إلى نهايته لأن نتنياهو لم ينفذ الفوائد التي أنشاها بنفسه في سنواته العشر في السلطة من وجهة النظر الاقتصادية. فهو لم يوظف الأموال في محركات الانتعاش في التربية والبنى التحتية وتطوير الأطراف، ولم يحل مشكلة الصحة كما يجب".