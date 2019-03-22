استطلاعان: استمرار تراجع "كاحول لافان" وتفوق معسكر اليمين

أظهر استطلاعان نُشرا اليوم، الجمعة، استمرار تفوق قائمة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، على حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لكن في الوقت نفسه لا يزال معسكر أحزاب اليمين والحريديين يتفوق على معسكر أحزاب الوسط – يسار.

ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه في حال جرت الانتخابات العامة للكنيست اليوم، فإن النتائج ستكون كالتالي: "كاحول لافان" 30 مقعدا؛ الليكود 26 مقعدا؛ حزب العمل 9 مقاعد؛ اتحاد أحزاب اليمين المتطرفة الكاهانية 7 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد؛ ميرتس 6 مقاعد؛ "زيهوت" برئاسة موشيه فايغلين 6 مقاعد؛ الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد؛ "اليمين الجديد" 5 مقاعد؛ "كولانو" 4 مقاعد؛ قائمة الموحدة والتجمع 4 مقاعد؛ شاس 4 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 4 مقاعد، "غيشر" 4 مقاعد.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن معسكر أحزاب اليمين والحريديين سيكون ممثلا بـ62 مقعدا في الكنيست، مقابل 48 مقعدا لأحزاب الوسط يسار، و10 مقاعد للقائمتين العربيتين.

وجاءت نتائج استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" كالتالي: "كاحول لافان" 30؛ الليكود 27؛ الجبهة والعربية للتغيير 8؛ حزب العمل 8؛ "يهدوت هتوراة 7؛ "اليمين الجديد" 6؛ اتحاد أحزاب اليمين الكهانية 6 مقاعد؛ شاس 6 مقاعد؛ "كولانو" 5 مقاعد؛ ميرتس 5 مقاعد؛ الموحدة والتجمع 4 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 4 مقاعد؛ "زيهوت" 4 مقاعد.

ويظهر من هذا الاستطلاع أن معسكر أحزاب اليمين والحريديين سيكون ممثلا بـ65 مقعدا، مقابل 43 لمعسكر الوسط يسار، و12 للقائمتين العربيتين.

واعتبر 43% من المشاركين في استطلاع "يسرائيل بيتينو" أن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما قال 34% أن غانتس الأنسب.

وتلقى نتنياهو دعما في هذه المعركة الانتخابية من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعلان الأخير عن أنه "حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان" السورية المحتلة.