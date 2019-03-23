في أحدث تحريض له، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، السّبت، إن الأحزاب العربيّة "تدعم الإرهاب".

وخلال مقابلة تلفزيونيّة مع القناة 12، ادّعى نتنياهو أن حزب "كاحول لافان" سيشكّل حكومة تدعمها الأحزاب العربية "التي تدعم الإرهاب"، رغم أن حزب "كاحول لافان" نفسه نفى أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة تدعمها أحزاب عربيّة.

وخلال حملته الانتخابيّة هذه، وحملاته من قبلها، شنّ نتنياهو حملة تحريض واسعة ضد الأحزاب العربية.

نتنياهو: رفض بيع غواصات ألمانية لمصر في عهد مرسي

أمّا بخصوص موافقته على بيع ألمانيا غوّاصات لمصر، فقال نتنياهو إنه عارض ذلك بشدّة أثناء توليّ محمد مرسي رئاسة مصر (2012–2013)، لكنّه بدّل رأيه في عهد عبد الفتّاح السيسي، "لأسباب أمنيّة، وأمنيّة فقط"، ورفض أن يوضح ما المقصود بـ"الأسباب الأمنيّة"، مكتفيًا بالقول إن "لإسرائيل أسرارًا فقط رئيس الحكومة وعدد قليل من الأشخاص يعرفها".

وبذلك، يكرّر نتنياهو تصريحات لشقيقه، إيدو نتنياهو، الجمعة، للقناة 13، قال فيها إنّ "اعتبارات جيوسياسية أملت على بنيامين الموافقة على أن بيع ألمانيا الغواصات لمصر"، ملمحًا إلى أن فوز السيسي "أحدث تحولات كبيرة وجذرية في سياسات مصر الخارجية، خصوصًا تجاه إسرائيل".

ونفى نتنياهو أن يكون حقّق أيّة أرباح مالية من صفقات الغواصات، وهي شبهات تحوم حولها تحقيقات الشرطة الإسرائيليّة في الملف 3000، الذي يعرف أنه "أكبر صفقة فساد في تاريخ إسرائيل"، لكنّ نتنياهو بقي بعيدًا عن الشبهات فيه، قبل أن تنقلب الأوضاع، في الأسبوع الأخير.

وكشفت صحيفة "هآرتس"، الخميس، أنّ النيابة العامة الإسرائيليّة تفحص نوعيّة العلاقة بين نتنياهو وقريبه رجل الأعمال الأميركي ناتان ميليكوفسكي. وبحسب القنوات الإسرائيلية 12 و13، فإن النيابة تدرس فتح تحقيق ضد نتنياهو.

وتشير تقديرات سلطات تطبيق القانون أنه حتى لو تقرر فتح تحقيق في القضية، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لن يعلن عن ذلك قبل الانتخابات في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ويتركز فحص النيابة العامة في الأسهم التي كانت بحوزة نتنياهو في مصنع "SeaDrift" في تكساس، والذي كان يديره قريبه ميليكوفسكي. وفي الأيام الأخيرة علم أن هذه الأسهم قد تم شراؤها بمبلغ 4 ملايين شيكل عام 2007، وبيعت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010 بمبلغ 16 مليون شيكل، في إطار الدمج بين المصنع وبين شركة "غرافتيك" المزودة للشركة الألمانية "تيسنكروب" التي أنتجت الغواصات والسفن لإسرائيل في الصفقة التي أطلق عليه "قضية الغواصات".

يشار إلى أنه تم الكشف عن علاقات المصالح بين نتنياهو وميليكوفسكي في أعقاب طلب الأوّل تجنيد أموال من قريبه لتمويل مصاريفه القضائية. ورفضت لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة الطلب، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن نتنياهو عرض علاقته مع ميليكوفسكي على أنها علاقة قرابة عائلية، إلا أنهما كانا شريكين في المصنع الذي ينتج إضافات أساسية لصناعات الصلب. كما تبين أنه في العام 2009 اقترض نتنياهو من شريكه أموالا لمساعدته في دفع ضريبة على نصيبه من أرباح الشركة.