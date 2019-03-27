الفجوة بين "كاحول لافان" و"الليكود" تتقلص والأحزاب الصغيرة تتأرجح

لا يزال حزب "كاحول لافان" يتفوق على "الليكود"، ولكن بفارق بسيط، حيث بين آخر استطلاعين، لـ"إذاعة الجيش" و"كان 11"، أن الحزب الأول يحصل على 30 مقعدا، مقابل 28 مقعدا لليكود.

وأظهر الاستطلاعان أن الجولات القتالية في الجنوب على حدود قطاع غزة عززت قوة اليمين عامة، ونتنياهو بوجه خاص، ولكن في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير ملموس في قوتي الحزبين الكبيرين.

كما تبين أن خطابات المرشحين، بيني غانتس ونتنياهو، في مؤتمر "إيباك" والمقابلات التلفزيونية لم تؤثر بشكل ملموس على مواقف الجمهور.

وتظهر الاستطلاعات أن الأحزاب الصغيرة تتأرجح على حافة نسبة الحسم، الأمر الذي قد يترك أثره على معسكر اليمين، خاصة "يسرائيل بيتينو" و"كولانو" وغيشر" و"زيهوت".

يشار إلى أن معدل آخر خمس استطلاعات نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية كان كالتالي: "كاحول لافان" 31 مقعدا، "الليكود" 28 مقعدا، "العمل" 9 مقاعد، وحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغير و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، بينما حصل تحالف أحزاب اليمين على 6 مقاعد، مقابل 5 مقاعد لكل من "اليمين الجديد" و"شاس" و"زيهوت" و"ميرتس"، و4 مقاعد لكل من تحالف الموحدة والتجمع، و"كولانو" أما حزبا "غيشر" و"يسرائيل بيتينو" فلا يتجاوزان نسبة الحسم.

كما تجدر الإشارة إلى أن حزب "غيشر" يحصل على 4 مقاعد بموجب استطلاع "إذاعة الجيش"، ولكن بحسب استطلاع "كان 11" فهو لا يتجاوز نسبة الحسم.

في المقابل، فإن حزب "زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين لا يزال يعزز قوته، حيث حصل في استطلاع "كان 11" على 6 مقاعد، بينما يتأرجح "يسرائيل بيتينو" على حافة نسبة الحسم.

وتظهر الاستطلاعات أن كتلة اليمين لا تزال هي الكتلة الأكبر، ولكن في حال حقق حزب "كاحول لافان" فارقا جديا بينه وبين "الليكود" فإنه لا يمكن الاستبعاد بشكل نهائي إمكانية انضمام "كولانو" أو "غيشر" أو حتى "زيهوت" إليه لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة القادمة.

يشار إلى أن نتائج استطلاع "إذاعة الجيش" كانت كالتالي: "كاحول لافان" 30 مقعدا، "الليكود" 28 مقعدا، "العمل" 10 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 8 مقاعد، "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، "شاس" 6 مقاعد، و5 مقاعد لكل من "تحالف أحزاب اليمين" و"ميرتس" و"اليمين الجديد"، و 4 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" و"غيشر" و"زيهوت" و"كولانو".

أجري الاستطلاع يوم أمس، الثلاثاء، وشمل عينة مؤلفة من 504 مستطلعين، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.

وعن الأنسب لرئاسة الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 45%، مقابل 33% لغانتس، وأجاب 22% بأنهم لا يعرفون الأنسب.