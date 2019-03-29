استطلاعات: اليمين 64 و 68 مقعدا والشأن الاقتصادي هو الأهم

أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة "i24News"، يومي الأربعاء والخميس، أن حزب "كاحول لافان" هو أكبر كتلة في الكنيست، وأن معسكر اليمين يحصل على 68 مقعدا، كما أظهر أن الشأن الاقتصادي هو أكثر ما يعني المستطلعين، يليه الشأن الأمني بفارق صغير جدا.

وبحسب الاستطلاع، فإن "كاحول لافان" يحصل على 32 مقعدا، مقابل 28 مقعدا لحزب "الليكود"، ويحل حزب "العمل" في المكان الثالث بـ8 مقاعد.

في المقابل، فإن 7 أحزاب يحصل كل منها على 6 مقاعد، وهي "اليمين الجديد" و"ميرتس"، وتحالف الجبهة العربية للتغيير، و"يهدوت هتوراه" و"زيهوت" و"تحالف أحزاب اليمين" و"شاس"، في حين يحصل كل من "يسرائيل بيتينو" و"كولانو" على 5 مقاعد.

وبالنظر إلى النتائج، فإن معسكر اليمين يحصل على 68 مقعدا.

كما فحص الاستطلاع من هو الأنسب لرئاسة الحكومة القادمة، وحصل بنيامين نتنياهو على 46%، مقابل 36% لبيني غانتس.

وفحص الاستطلاع رأي الجمهور الإسرائيلي بقرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وما إذا كان ذلك إنجازا لنتنياهو، وأجاب 21% بأنه إنجاز لنتنياهو بدرجة كبيرة جدا، مقابل 23% بدرجة كبيرة، 17% بدرجة متوسطة، و11% بدرجة قليلة، و15% بدرجة قليلة جدا،، بينما أجاب 13% بأنهم لا يعرفون.

كما فحص الاستطلاع رغبة الجمهور في التصويت في الانتخابات القريبة، وقال 58% إنهم واثقون بشكل مؤكد بأنهم سيصوتون، مقابل 26% أجابوا بأن هناك احتمالات كبيرة بالمشاركة، و5% احتمالات متوسطة، و11% احتمالات منخفضة.

وردا على سؤال ما هو الموضوع المركزي الذي سيتم التصويت بموجبه، قال 29% إنه الشأن الاقتصادي، مقابل 28% للشأن الأمني، و10% الفساد، و7% الشرخ الاجتماعي، و4% هوية رئيس القائمة، و7% الشأن السياسي، وأجاب 15% بإجابات أخرى.

أجري الاستطلاع يومي الأربعاء والخميس، وشمل عينة مؤلفة من 610 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4%.

استطلاع صحيفة "يديعوت أحرونوت"

أشار استطلاع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن حزب "كاحول لافان" يحصل على 31 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لـ"الليكود"، بينما يحصل معسكر اليمين على 64 مقعدا في المجموع.

أجري الاستطلاع من قبل معهد "مدغام" بإشراف د. مينا تيسماح، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4% في الاتجاهين.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "العمل" يحصل على 9 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، بينما يحصل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد.

ويحصل كل من "كولانو" و"شاس" و"ميرتس" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"زيهوت" على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" وتحالف الموحدة والتجمع.

وبحسب الاستطلاع، فإن الأحزاب الصغيرة تعزز قوتها وتتجاوز نسبة الحسم على حساب الأحزاب الكبيرة "كاحول لافان" و"الليكود". وكان حزب "زيهوت" هو خير مثال على ذلك، حيث أنه في الاستطلاع السابق للصحيفة لم يتجاوز نسبة الحسم، والآن يرتفع على 5 مقاعد.

وعن الأنسب لرئاسة الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 41%، مقابل 30% لغانتس.

وردا على سؤال من سيشكل الحكومة القادمة، حصل نتنياهو على 56%، مقابل 20% لغانتس.

وردا على سؤال بشأن من هو الأفضل لمعالجة المواجهات مع حركة حماس في قطاع غزة إذا كان رئيسا للحكومة بعد الانتخابات، حصل نتنياهو على 35%، مقابل 30% لغانتس، وقال 21% لا أحد منهما، بينما أجاب 14% بأنهم لا يعرفون.

وعن مدى الرضا عن أداء رئيس الحكومة في المواجهات مع قطاع غزة، قال 28% إنهم راضون، وقال 63% إنهم ليسوا راضين.

وتبين من الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يدعمون عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة تشمل إدخال قوات برية، في حين عارض ذلك 34%، وأجاب 24% بأنهم لا يعرفون.

وردا على سؤال بشأن السماح بإدخال أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، أجاب 16% بأنهم يؤيدون ذلك، مقابل معارضة 63%، بينما قال 21% إنهم لا يعرفون.