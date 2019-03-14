استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر وتحالف نتنياهو يصل إلى 64 مقعدا

أظهر استطلاع للرأي، أجرته القناة 12 الإسرائيلية ونشرته مساء اليوم، الخميس، أن حزب تحالف "كاحول لافان" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، إلا أن الائتلاف المرتقب لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحصل على 64 مقعدا.

وحصل نتنياهو على أعلى نسبة في السؤال حول هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، كما أن غالبية المستطلعين عبروا عن تأييدهم في تشريع بيع الماريحوانا (الكنابس/ القنب).

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تحالف "كاحول لافان" يحصل على 31 مقعدا، بينما يقتصر تمثيل الليكود على 28 مقعدًا، فيما يحل حزب العمل بالمرتبة الثالثة ويحصل على 10 مقاعد في انتخابات تجري اليوم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 7 مقاعد، ومثلها (7) لـ"يهدوت هتوراه" ولتحالف أحزاب اليمين المتطرف ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتسما يهوديت")، فيما يحصل "شاس" على 6 مقاعد.

في المقابل يحصل كل من "كولانو" و"اليمين الجديد"، و"ميرتس" وتحالف الموحدة والتجمع، و"يسرائيل بيتينو" و"زيهوت" على 4 مقاعد.

وبموجب الاستطلاع، سيتفوق معسكر أحزاب اليمين والحريديين على معسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار والأحزاب العربية، بحيث سيحصل الأول على 64 مقعدا والآخر على 56 مقعدا.

وبيّن الاستطلاع أن "غيشر" بقيادة أورلي ليفي أباكسيس، لن تتمكن من تجاوز نسبة الحسم (3.25%) وستحصل على 2.3% من أصوات الناخبين.

وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة القادمة، قال 40% من المستطلعين إن نتنياهو هو الأنسب، في حين حصل بيني غانتس على دعم 31% من المستطلعين، وأجاب 18% بأن أيًا من الاثنين غير مناسب للمنصب، فيما قال 11% إنهم لا يعرفون.

وحول شرعنة المخدرات الخفيفة، مثل الماريحوانان، والتي تعتبر القضية الأبرز في الحملة الانتخابية الحالية، حيث تستخدم كعامل جذب للناخب الإسرائيلي، قال 42% من المستطلعين إنهم يؤيدون ذلك، فيما عبّر 38% عن معارضتهم لشرعنتها، وقال 20% إنهم لا يعرفون.

يذكر أن الاستطلاع شمل عينة مؤلفة 510 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.