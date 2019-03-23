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روحانا: شعور الخيبة والخذلان من الأحزاب العربية لا يواجه بالعقاب

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 18:17

روحانا: شعور الخيبة والخذلان من الأحزاب العربية لا يواجه بالعقاب
نديم روحانا
حاوره: سليمان أبو ارشيد

  • الاندماج دون "دولة المواطنين" هو اندماج تتجذر فيه الهامشية وربما الارتزاق
  • نحن الأكثر قدرة على مواجهة الصهيونية وتحويل دولتها إلى مجتمع ديمقراطي
  • الانتخابات الإسرائيلية تجري في ظل الضم وقضم الأرض والتخلص من القضية الفلسطينية

في حوارنا معه، آثر بروفيسور نديم روحانا تقديم الخاص المرتبط بفلسطينيي الداخل على العام في الانتخابات الإسرائيلية، مدفوعًا بالحالة التي وصفها بخيبة الأمل والخذلان مما آلت إليه أمور الأحزاب العربية، من انفراط عقد القائمة المشتركة والاصطفافات الغريبة التي أعقبتها، وزادت بلة طين القصور الذي سبق وأظهرته تلك القوى، في مواجهة تحديات أساسية واجهتها.

عرب 48: خيبة الأمل والخذلان هي مصطلحات كبيرة تعني أنّك كنت تعلق آمالا عريضة على تحالف الأحزاب العربية، الذي سمي بالقائمة المشتركة، والذي لم يكن، باعتقادي، سوى وسيلة لتجاوز نسبة الحسم، ناهيك عن المراهنة على قدرة هذا التحالف في التصدي للتحديات التي تواجه جماهيرنا؟

روحانا: خيبة الأمل والخذلان ليست شعورًا شخصيًا، بل هو شعور جماهيري عام، وكما هو معروف، فإنّ الخذلان وخيبة الأمل يأتيان عادة في سياق علاقة حميميّة وديّة، أمّا مردُّ ذلك، فهو الاعتقاد بأنه كان هناك وعدٌ أو شعورٌ بالوعد من قبل قيادة شابة قوية ومتعلمة، وليس أنّ هذا الوعد لم يوضع موضع التنفيذ فقط، بل سارت الأمور بعكس ذلك.

وإذا ما تجاوزنا الجانب الشعوري، فإنّ قضية انحلال القائمة المشتركة، نتيجة تصرفات بعض الجهات والاصطفافات غير المفهومة التي أعقبت انفراط عقدها، هي بمثابة فشل عميق للقيادات، ولكني لا أعتقد أنّ هذا الفشل يجب أن يواجه بالعقاب، علمًا بأنّني، في موضوع المقاطعة، أرى أنّ الذين يتحدّثون عن مقاطعة يمارسون حقهم السياسي الطبيعي، ويجب ألّا يعرضهم ذلك لاتهامات في غير محلها، وذلك على الرّغم من ضرورة التمييز بين أنواع مختلفة للمقاطعة، خاصّة بين المقاطعة وعدم التصويت نتيجة لخيبة الأمل من الأحزاب السياسية أو من الإنجازات، التي يمكن تحقيقها من خلال العمل البرلماني، والمرتبطة بفشلها في مواجهة تحديات أساسية.

عرب 48: كنت قد أشرت في بداية حديثنا إلى فشل "القائمة المشتركة" في التصدي للتحديات أساسية واجهت جماهيرنا؟

روحانا: كلمة فشل ثقيلة بعض الشيء لا أحب أن أكرّرها كثيرًا، ولكن هناك ثلاثة تحديات أساسية كان يجدر ويمكن مواجهتها بشكل أفضل، الأول هو صياغة "مشروع وطني"، خاصّةً بعد تشكيل القائمة المشتركة، وهو مشروع يحدّد معالم المستقبل في ضوء ما يحدث في إسرائيل وفي ضوء الانقسام الفلسطيني وتراجع العمل الوطني الفلسطيني وتآكل حل الدولتين.

غياب مشروع وطني هو فشل ذريع بالنسبة للجميع، من هم داخل البرلمان ومن هم خارج البرلمان.

التحدي الثاني، هو الفشل في التصدي لـ"قانون القومية" الذي "دَسْتَرَ" ما كنّا نعلمه، ولكن الرد الضعيف مع هذه المكاشفة معناه أنّنا يمكن أن نقبل هذا الأمر بشكل أو بآخر، أنا أعتقد أنّ إهدار الطاقة في الخلافات والتنافس الداخلي أضعف من إمكانية الرد الذي كان يجب أن يكون حازما وجازما، وهناك طرق عديدة من بينها الانسحاب من الكنيست لفترة محددة، ومن بينها التوجه للمؤسسات الدولية، بمعنى العمل المنهجي والمتواصل على هذا الصعيد، وليس زيارة هنا واجتماع هناك، مثلما كان.

وفي هذا السياق أتساءل، لماذا لا يكون رد على مسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يريد أن يساوي بين معاداة الصهيونية واللاسامية، لماذا لا تخرج 13 رسالة من 13 عضو كنيست أو رسالة واحدة موقعة من الـ13 عضوًا، ترسل لماكرون وللأمم المتحدة ورؤساء العالم والسفارات تقول لهم نحن لا صهيونيين بالتعريف ومن واجبنا ومسؤوليتنا أن نقاوم الصهيونية، فهل ستعتبروننا لا ساميين؟ كذلك عندما جاء الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، إلى إسرائيل وتحدث عن الدولة اليهودية، كان يفترض طلب اجتماع مع السفير الأميركي، وإفهامه أنّ هذه التصريحات تتناقض مع 20% من سكان الدولة.

من إحدى لافتات المشتركة (رويترز)
من إحدى لافتات المشتركة (رويترز)

التحدي الثالث، يتمثل في التحولات الاجتماعية العميقة التي حدثت في مجتمعنا ومتطلبات الطبقة الوسطى من مهنيين وأصحاب أعمال، هذه الطبقة، بطبيعة الحال، ستعمل على الانخراط في المجتمع وإعلاء مكانتها الفردية والجماعية، ولكن ما يحدث هو أمر فيه بعض التناقض أو المفارقة، فهناك انخراط في المجتمع، والبقاء، بالمقابل، على هامش دولة اليهود.

التحدي هو كيف نفهم تلك العملية وكيف نتحدى هذا التهميش وكيف نخاطب تلك الفئات التي تريد أن تعلي من شأنها بهذا الشكل.

عرب 48: تقصد أن عملية الاندماج الاقتصادي لا تترافق مع اندماج سياسي تقوم على الاعتراف بنا كمجموعة قومية شريكة في الدولة؟

روحانا: بل أقصد أنّ ما يجري عملية عكسية تتمثل بزيادة الاندماج الاقتصادي، مقابل زيادة التهميش السياسي، بمعنى أنّك صرت منخرطًا مهنيا في دولة الآخرين، دولة اليهود، أنت مهمش بالتعريف، أنتَ مهمش في وطنك.

أنتَ مندمج مهنيًا، ورقيّك المهني يتطلب بعض الأمور التي فيها تناقض، ارتقاؤك يتطلب المسار الآخر، أنتَ خارج الانخراط في السياسة العامة، حتى أنّك غير مهاجر، بمعنى أنّ وضع المهاجر أفضل منك في وطنك لأن المهاجر سيصبح جزءًا من الدولة مستقبلا.

"قانون القومية" كان مناسبة للمساهمة في النضال الفلسطيني، ليس فقط في تأييد حل الدولتيبن والشعارات فقط. أنا أعتقد أنّ الفلسطينيين في إسرائيل يتمتعون بأفضل وضع من بين التجمعات الفلسطينية الأخرى بحكم طبيعتهم، في الكشف عن جوهر الصهيونية، خاصّة وأن هناك استعدادًا في العالم لسماع مطلب المساواة الكاملة ودولة المواطنين؛ حتّى في الولايات المتحدة بدأت هذه المقولات تدخل تدريجيا في الخطاب السياسي الأميركي، خاصة في أوساط الحزب الديمقراطي.

التجمّع حمل هذا المشروع والآخرون يقولون إنّه مشروعهم، فلماذا لا يحمل الجميع هذا المشروع إلى العالم.

عرب 48: المشكلة أنّ التجمع صاحب هذا المشروع حصل لديه تراجع، بمعنى أنّه بعد أنّ تلقي القفازة وتعلن الحرب، يجب أن تستعد لصد الهجوم وألّا تتوقع من عدوك أن يقف متفرجا، هذا ما حصل في "قانون القومية" وغيرها من التدابير، التي جاءت ردًا على رفع شعار دولة المواطنين؟

روحانا: المشكلة ليست فقط في التراجع، بل في عدم تطوير المشروع، أيضًا، مع أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي يمكن أن تحملها إلى العالم وعدم القيام بذلك هو بمثابة فشل ذريع.

وإن كان تطبيق ذلك قد أضحى متأخرًا في هذه الانتخابات، فإنّه منذ الانتخابات القادمة تجب الدعوة إلى عدم التصويت لأي حزب لا يدعو بشكل واضح إلى تحويل إسرائيل إلى دولة لجميع المواطنين ودولة مساواة، وإذا منعت إسرائيل تلك الأحزاب من خوض الانتخابات فليكن، فهي، أولًا، تمنع من المشاركة في الانتخابات لأنها تطالب بالمساواة؛ وثانيا يجب أن تعمل تلك الأحزاب منذ اليوم على بناء بدائل، إذ أنّ نسبة التصويت قد تنخفض في هذه الانتخابات إلى ما تحت الـ50%، وفي المرة القادمة ستكون أقلّ، عندها سيصبح العمل البرلماني مساهمة على المكشوف في تجذر الهامشية في وطنك، رغمًا عن الزيادة في نسبة التعليم والانخراط في سوق العمل، بمعنى أنّك ستصبح "مرتزقًا" أو "شبيهًا بالمرتزقة"، لأنك لا تعمل في الصالح العام الذي أنت جزء منه.

السيلفي الشهيرة لنتنياهو ومعسكره بعد إقرار "قانون القومية" (أ ب)
السيلفي الشهيرة لنتنياهو ومعسكره بعد إقرار "قانون القومية" (أ ب)تسمية

ورغم أننا لا نستطيع التوقع بأن يؤتي نضالنا ثماره في تحقيق حقوقنا السياسية، إلا أن تنازلنا عن هذه الحقوق وعدم وضعها في رأس سلم أولوياتنا والعمل على إنجازها محليا ودوليا، يعني التنازل عن كرامتنا الإنسانية، لأن الاندماج الاقتصادي دون المطالبة بتحويل إسرائيل إلى دولة جميع المواطنين هو اندماج تتجذر فيه الهامشية أو هو بين الهامشية والارتزاق.

عرب 48: ولكن هناك من يتغنى بالمكاسب اليومية ويجعلها هي الأساس؟

روحانا: التشديد على المكاسب اليومية في العمل البرلماني وإغفال الوطني والقومي، بمعنى أن هذا وطننا ونطالب بدولة المواطنين وتحويل النظام الصهيوني إلى نظام ديمقراطي، هو سير في ركاب تجذي الهامشية.

في السياق ذاته يقع البيان الذي يدعو إلى تعزيز الديمقراطية في إسرائيل والذي وقعت عليه بعض الشخصيات العربية، فالحديث عن ديمقراطية إسرائيلية يفترض تعزيزها مناف للواقع، لأن ما هو موجود هو ليس بديمقراطية لأنها ديمقراطية لليهود فقط ويجب تحويلها إلى ديمقراطية، والقول إننا نسعى لتعزيز الديمقراطية يعني تعزيز الدولة اليهودية الديمقراطية. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنّ العرب الفلسطينيين في إسرائيل هم الأكثر قدرة من بين التجمعات الفلسطينية، ليس على قيادة النضال الفلسطيني كما يدعي البعض، بل في موضوع مواجهة الصهيونية وفي المطالبة بتحويل دولتها إلى مجتمع ديمقراطي.

نحن، الفلسطينيون في إسرائيل، أكثر التجمعات الفلسطينية قدرة على المطالبة بحويل الصّهيوني إلى ديمقراطي، والحديث عن التناقض بين الصهيونية والديمقراطية بسبب موقعنا وتجاربنا اليومية، وهناك استعداد لسماع هذا الخطاب فلماذا لا نفعل.

عرب 48: بمعنى أو آخر، فإنّ اليمين الإسرائيلي من خلال "قانون القومية" كشف التناقض القائم بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، وهو تناقض حاول التيار الليبرالي طمسه على مدى سنوات طويلة؟

روحانا: اليمين كشف اللعبة وفتح الباب أمامنا للمساهمة في المشروع الوطني الفلسطيني عبر المساهمة في وضع إسرائيل أمام العالم على طبيعتها كدولة عنصرية، وذلك بغض النظر عن الحديث عن دولة واحدة أو دولتين، فالحديث عن دولتين ليس بالشعارات وليس باللقاءات مع (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) أبو مازن، الذي يستميت لاستعادة المفاوضات.

المواجهة المطلوبة هي مواجهة سياسية فكرية مع المشروع الصهيوني، وهي تستلزم استنهاض كل العمل السياسي والفكري وعمل الأكاديميين. وللحقيقة، بعض الأكاديميين يعملون على ذلك، أنا أقول إنَّ تلك المواجهة هي مساهمة على مستوى المواطنة والوطن وعلى المستوى الوطني في قضية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الدور المنوط بنا وليس دور قيادة النضال الوطني الفلسطيني، كما يدّعي ويدعو البعض.

عرب 48: ربما هذا العمل سيتحول في ضوء "إنهاء حل الدولتين والضم الزاحف" إلى الفعل الأساسي في النضال الفلسطيني، وبهذا المعنى سيناط بنا الدور القيادي؟

روحانا: صحيح، وقد تكون تلك نقطة الوصل مع الانتخابات الإسرائيلية التي تدور في ضوء إنجاز عملية الضم، إذا لم يحدث شيء مفاجئ، فعلى الغالب أن اليمين سيشكل الحكومة وعنوان المرحلة سيكون كيف سيتم قضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية والتخلص من القضية الفلسطينية عن طرق إعطاء ما يريده الفلسطينيون من مسمى، والخلاف هو إذا كانت مناطق "ج" لوحدها أم لا، وإذا كان سيتم منح مواطنة للفلسطينيين في مناطق "ج" أم لا.

فأنا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي قد دخل بعد سنة 2000-2001 وصعود شارون والانتفاضة الثانية، في مرحلة من الصعب جدًا الرجوع منها، نحو زيادة العنف وزيادة الميل نحو جرائم ضد الإنسانية، حيث يخلق فائض القوة نوعًا من الإنسان الذي ينظر إلى الآخر بفوقية وعدم احترام، إضافة إلى نشوء جيل لا يعرف عن "سرقة فلسطين"، وهو يرى أنّ هذا الوطن له، فهو كبر وتربى على ذلك، والعامل الثالث هو عامل الخوف، وأنا كلما تحدّثتُ عن هذا العامل تعرّضتُ للنقد من زملائي الفلسطينيين، ولذلك أريد توضيحه، فالحديث عن خوف من أخذ مكان الآخر، وهو خوف يستغله اليمين وتستغله القيادات الصهيونية، ولن يكون التخلص منه ممكنًا إلا بطرح بديل عن الصهيونية يقبل اليهود بغير صهيونية.

عرب 48: فائض القوة الإسرائيلية التي تتحدث عنها ربما تنبع من ضعف الردع الفلسطيني والعربي؟

روحانا: نحن في فترة حرجة عالميًا، كأنما العالم أغمض عينه عنّا، التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وصعود اليمين في أوروبا وقضايا العالم العربي الداخلية، ناهيك عن الحالة الفلسطينية، طبعا هناك العنفوان الفلسطيني والمقاومة الشعبية الفلسطينية وتحدي القوة المفرطة، كل هذا من شأنه أن يغيّر من المعادلة ويقلب السيناريوهات.

وعلينا أن نتذكّر أن الأثمان ليست عسكرية بالضرورة، فالثمن الذي دفعته جنوب أفريقيا ليس ثمنا عسكريا، بل بتحولها إلى دولة معزولة بفعل المقاطعة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد، وتحولها إلى دولة مارقة.

عرب 48: وفي حال سيناريو صعود رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، وتشكيل حكومة "وحدة وطنية"؟

روحانا: عندها ستجري مفاوضات بين أطراف العملية السياسية الإسرائيلية، غانتس يعالون لبيد ومن ثم الليكود، علمًا أنّ الحديث سيجري في كل الأحوال عن كيفية إجراء عملية الانفصال عن الفلسطينيين التي هي ذاتها عملية الضم، علمًا، أيضًا، أن هناك إجماعًا على القدس والمستوطنات والحدود، وأنّ الاختلاف هو في حجم الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، ويجب أن نذكر أن إيهود براك هو صاحب مقولة "نحن هنا وهم هناك" وليس اليمين.

نديم روحانا: أستاذ الشؤون الدوليّة ودراسة الصراعات في كلية فلتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس في بوسطن وهو باحث في مدى الكرمل-المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقية في حيفا

 


#نديم روحانا
#دولة المواطنين
#إسرائيل
#الحركة الصهيونية
#المشروع الوطني الفلسطيني
#قانون القومية

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مقابلة | طه: القائمة المشتركة إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه

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"إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخل أجنبي في الانتخابات"

"سيكوي" تطالب لجنة الانتخابات المركزية باحترام اللغة العربية

دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

سخنين: التجمع يطلق حملته الانتخابية بمشاركة واسعة

سخنين: التجمع يطلق حملته الانتخابية بمشاركة واسعة

استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و

استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و"مناعة لإسرائيل" يتراجع

غانتس يكثف محاولاته للتوصل إلى تحالف انتخابي

غانتس يكثف محاولاته للتوصل إلى تحالف انتخابي

استئنافُ اجتماع مركبات

استئنافُ اجتماع مركبات "المشتركة" الإثنين ووجهات النظر مُتباعدة

عباس: نحن أقرب ما يكون لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

عباس: نحن أقرب ما يكون لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

#نبض_ الشبكة: القائمة المشتركة

#نبض_ الشبكة: القائمة المشتركة "طالعة"

أية تحالفات قد تشهدها الساحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل؟

أية تحالفات قد تشهدها الساحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل؟

اتصالات مباشرة بين لبيد وغانتس وحديث عن الوحدة

اتصالات مباشرة بين لبيد وغانتس وحديث عن الوحدة

عن مصداقية الاستطلاعات وكيف يتغلب الـ1 على الـ13

عن مصداقية الاستطلاعات وكيف يتغلب الـ1 على الـ13

نفاق ومنافقون...

نفاق ومنافقون...

استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

"حوار مباشر" | حجازي: تفاهمات بين التجمع والإسلاميّة

لا تخطفوا الطيبي

لا تخطفوا الطيبي

الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

استطلاع:

استطلاع: "مناعة لإسرائيل" يتراجع والليكود يعزز قوته

غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

فريج: نغلب المشتركة وإذا استحالت فإن الإسلامية والتجمع معا

فريج: نغلب المشتركة وإذا استحالت فإن الإسلامية والتجمع معا

نتنياهو يدعو أحزاب اليمين للوحدة ويؤكد أن غانتس خارج حكومته

نتنياهو يدعو أحزاب اليمين للوحدة ويؤكد أن غانتس خارج حكومته

انتخابات 2019: اللجنة القُطرية تدعو لأوسع وحدة وشراكة وطنية

انتخابات 2019: اللجنة القُطرية تدعو لأوسع وحدة وشراكة وطنية

التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

لجنة الوفاق: نؤكد موقفنا بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها

لجنة الوفاق: نؤكد موقفنا بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته

تواصل المداولات السياسية الإسرائيليّة لتحالفات انتخابية محتملة

تواصل المداولات السياسية الإسرائيليّة لتحالفات انتخابية محتملة

أدلسون شجع بينيت وشاكيد على الانشقاق عن

أدلسون شجع بينيت وشاكيد على الانشقاق عن "البيت اليهودي"

غانتس: المسألة الأمنية هي المركزية لحل الصراع مع الفلسطينيين

غانتس: المسألة الأمنية هي المركزية لحل الصراع مع الفلسطينيين

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود والأحزاب الصغيرة في الخارج

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود والأحزاب الصغيرة في الخارج

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

"حوار مباشر" مع مازن غنايم: المشتركة والتجمع واتحاد أبناء سخنين

مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات

مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يعادل قوة الليكود

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يعادل قوة الليكود

"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة ضمن سلسلة "القائمة المشتركة إلى أين؟"

فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

الخميس:

الخميس: "حوارٌ مباشر" مع د. إمطانس شحادة

غانتس يتجنب ذكر الفلسطينيين ويضع مسألة الأمن في المركز

غانتس يتجنب ذكر الفلسطينيين ويضع مسألة الأمن في المركز

أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

استطلاع: ائتلاف نتنياهو يصل 64 عضوا وغانتس يحافظ على قوته

استطلاع: ائتلاف نتنياهو يصل 64 عضوا وغانتس يحافظ على قوته

"نتنياهو يسعى لتشكيل تحالفات انتخابية في معسكر اليمين"

مؤتمر التجمع: د. شحادة أولا ويزبك ثانية وغنايم ثالثا وإغبارية رابعًا

مؤتمر التجمع: د. شحادة أولا ويزبك ثانية وغنايم ثالثا وإغبارية رابعًا

شيلح: لبيد وغانتس يتحدثان حول تحالف

شيلح: لبيد وغانتس يتحدثان حول تحالف

العمل الحزبي المفقود

العمل الحزبي المفقود

جديده قديم مرفوض

جديده قديم مرفوض

عودة بعد تجديد انتخابه: المشتركة خيارُ كل وطنيّ شريف وقوتنا بوحدتنا

عودة بعد تجديد انتخابه: المشتركة خيارُ كل وطنيّ شريف وقوتنا بوحدتنا

"ظاهرة غانتس تعبّر عن حالة تحطم البديل السياسي لليمين"

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهو

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهو

الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست اليوم والتجمع غدا

الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست اليوم والتجمع غدا

جمعية الثقافة: ندوة

جمعية الثقافة: ندوة "مآلات المشاركة العربية بانتخابات الكنيست"

غانتس واللعبُ في ملعب اليمين

غانتس واللعبُ في ملعب اليمين

"غانتس أخفق في الحرب.. وأيام المفاخرة بالعمليات العسكرية ولّت"

استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة

استطلاع: غانتس يتقدم على حساب الليكود و

استطلاع: غانتس يتقدم على حساب الليكود و"يش عتيد"

تحليلات: غانتس هو

تحليلات: غانتس هو "اليمين القديم"

غانتس يفتتح حملته الانتخابية بتهديد الفلسطينيين وإيران وحزب الله

غانتس يفتتح حملته الانتخابية بتهديد الفلسطينيين وإيران وحزب الله

الغالبية العظمى بالقدس تصوت لأحزاب اليمين والحريديين

الغالبية العظمى بالقدس تصوت لأحزاب اليمين والحريديين

غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

التلفزيون الإسرائيلي: حماس تخطط لتصعيد تدريجي يصل ذروته خلال انتخابات الكنيست

التلفزيون الإسرائيلي: حماس تخطط لتصعيد تدريجي يصل ذروته خلال انتخابات الكنيست

التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

تقديرات بتوحيد حزبي غانتس ويعالون

تقديرات بتوحيد حزبي غانتس ويعالون

21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في

21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في "الجبهة"

الخطاب الأمني بين الساحة الانتخابية وميدان المعركة

الخطاب الأمني بين الساحة الانتخابية وميدان المعركة

فريدمان:

فريدمان: "صفقة القرن" ستنشر بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل الحكومة

محاميد وقعدان يعلنان ترشحهما للمكانين الرابع والخامس في التجمع

محاميد وقعدان يعلنان ترشحهما للمكانين الرابع والخامس في التجمع

استطلاع: أغلبية تؤيد إعلان قرار مندلبليت بشأن نتنياهو قبل الانتخابات

استطلاع: أغلبية تؤيد إعلان قرار مندلبليت بشأن نتنياهو قبل الانتخابات

المشتركة إلى أين؟

المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع د. منصور عباس

الليكود يخسر 4 مقاعد مع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

الليكود يخسر 4 مقاعد مع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

التجمع يطلق حملته الانتخابية

التجمع يطلق حملته الانتخابية "حزب يتجدد، بوصلة ثابتة"

غانتس يستهل حملته الانتخابية بالرقص على

غانتس يستهل حملته الانتخابية بالرقص على "أنقاض غزة"

الجبهة: الحفاظ على القائمة المشتركة وفتح المفاوضات مع جهة وطنية

الجبهة: الحفاظ على القائمة المشتركة وفتح المفاوضات مع جهة وطنية

د. فادي نحاس: الخطاب العسكري هو المسيطر في الانتخابات الإسرائيلية 

د. فادي نحاس: الخطاب العسكري هو المسيطر في الانتخابات الإسرائيلية 

خدعة

خدعة "التخفيف" من السياسة

استطلاع: المشتركة تتراجع لـ10 مقاعد والطيبي لا يتجاوز نسبة الحسم

استطلاع: المشتركة تتراجع لـ10 مقاعد والطيبي لا يتجاوز نسبة الحسم

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

القائمة المشتركة إلى أين؟

القائمة المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

الليلة:

الليلة: "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل "قانون القومية"

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

قائمة طيبي: أين الجديد؟

قائمة طيبي: أين الجديد؟

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

طيبي وتزاوج

طيبي وتزاوج "المال والسلطة" و"المخترة السياسية"

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

في جوهر أحزاب الوسط الإسرائيلية

في جوهر أحزاب الوسط الإسرائيلية

طيبي بين مراوغات التفاوض وشق الوحدة الوطنية

طيبي بين مراوغات التفاوض وشق الوحدة الوطنية

استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

التجمع.. مرحلة جديدة؟

التجمع.. مرحلة جديدة؟

استطلاع: الليكود في المقدمة والجمهور لا يتفق مع نتنياهو

استطلاع: الليكود في المقدمة والجمهور لا يتفق مع نتنياهو

طيبي ينشق عن القائمة المشتركة وينقلب على الوحدة

طيبي ينشق عن القائمة المشتركة وينقلب على الوحدة

تحليلات: أوضاع الفلسطينيين يمكن أن تشوش الانتخابات الإسرائيلية

تحليلات: أوضاع الفلسطينيين يمكن أن تشوش الانتخابات الإسرائيلية

التجمع: شحادة والزبارقة يتنافسان على المكان الأول بلائحة المرشحين للكنيست

التجمع: شحادة والزبارقة يتنافسان على المكان الأول بلائحة المرشحين للكنيست

الليكود يبدأ حملة لتشويه صورة غانتس

الليكود يبدأ حملة لتشويه صورة غانتس

النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة

النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة

غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

شحادة:

شحادة: "أي انفصال عن المشتركة سيؤدي لثلاث قوائم انتخابية"

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

بصمة نتنياهو

بصمة نتنياهو

تبعات تفكك

تبعات تفكك "المعسكر الصهيوني" واحتمالات توحيد قوائم

"يمين جديد" في إسرائيل

ليفني:

ليفني: "لم تكن هناك شراكة بيني وبين غباي"

101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

غانتس ويعالون سيخوضان الانتخابات بقائمة واحدة

غانتس ويعالون سيخوضان الانتخابات بقائمة واحدة

المراهنات القاتلة

المراهنات القاتلة

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ"اليسارية"

كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

"مناعة لإسرائيل": حزب إسرائيلي جديد برئاسة غانتس

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

استطلاع: الليكود 31 والمعسكر الصهيوني يتقلص لصالح غانتس

استطلاع: الليكود 31 والمعسكر الصهيوني يتقلص لصالح غانتس

اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

الكنيست تصادق نهائيا على حل نفسها

الكنيست تصادق نهائيا على حل نفسها

انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

انتخابات إسرائيلية و

انتخابات إسرائيلية و"حرب ثقافية" أخرى

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

امتحان القائمة المشتركة

امتحان القائمة المشتركة

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

الاستطلاعات السبعة الأخيرة: الليكود أول وغانتس على حساب 3 كتل

الاستطلاعات السبعة الأخيرة: الليكود أول وغانتس على حساب 3 كتل

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

الانتخابات المقبلة: جداول زمنية متوقعة

الانتخابات المقبلة: جداول زمنية متوقعة

نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

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