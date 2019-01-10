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القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 15:36

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية
جانب من اجتماع نواب المشتركة مع يونس، اليوم
عرب ٤٨

قام نواب القائمة المشتركة اليوم، الخميس، بزيارة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، المحامي مضر يونس، وذلك بمشاركة النواب مسعود غنايم، د. يوسف جبارين، عبد الحكيم حاج يحيى وجمعة الزبارقة.

وهنأ الوفد في بداية الجلسة المحامي يونس على إعادة انتخابه للدورة الثانية لرئاسة مجلس محلي عرعرة-عارة، كما هنأنه بانتخابه من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية رئيسا للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات لنواب القائمة المشتركة للسلطات المحلية للاطلاع على أهم القضايا المحورية في البلدات العربية.

وأثنى يونس على التعاون بين المشتركة والسلطات المحلية لما تم تحقيقه من إنجازات.

كما تطرق الحضور إلى التحديات التي تواجه البلدات العربية في وادي عارة، وخاصة بما يتعلق بمخطط توسيع "حريش" على حساب البلدات العربية.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين القائمة المشتركة في الكنيست وبين رؤساء السلطات المحلية العربية، لتحصيل المزيد من الإنجازات ولمواجهة الأزمات العالقة.

كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والنضال الوحدوي في مواجهة سياسات التمييز والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.


#القائمة المشتركة
#مضر يونس
#عرعرة
#عارة
#اللجنة القطرية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

من عرب 48

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