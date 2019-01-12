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غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 10:56

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر
عرب 48/ عمر دلاشة وزكريا حسن

قال النائب في القائمة المشتركة عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم، صباح اليوم السبت، لموقع عرب 48 إن من يشق الوحدة الوطنية في المجتمع العربي سيكون الخاسر.

جاءت تصريح غنايم هذا على هامش مؤتمر إعلان ميثاق الحركة الإسلامية.

وقال غنايم "نحن أردنا استمرار كافة أطراف المشتركة، خاصة بعد تجربة أربع سنوات كاملة نجحت فيها القائمة المشتركة أن تكون مظلة جامعة للمجتمع العربي".

وأضاف أنه كانت إخفاقات وكانت نجاحات، ولكن "لا يوجد أي مبرر لشق الوحدة الوطنية"، على حد تعبيره.

وحول الاجتماع الثنائي للإسلامية والجبهة، صباح اليومـ قال غنايم "لا يمكنني الإدلاء بتصريح حول حيثيات الاجتماع، ولكن نحن نتحدث عن ضرورة الحفاظ على القائمة المشتركة بكل مركباتها".

مصطفى كبها: لجنة الوفاق ستجتمع قريبا لدراسة التطورات الأخيرة

وفي سياق ذي صلة، قال بروفيسور مصطفى كبها، عضو لجنة الوفاق، لموقع عرب 48 إن اللجنة ستجتمع قريبا لدراسة التطورات الأخيرة التي طرأت على القائمة المشتركة، واضعة نصب أعينها العمل على الحفاظ على القائمة المشتركة بتركيبتها الرباعية وتقويتها أيضا.

بروفيسور مصطفى كبها

وأضاف بروفيسور كبها أن "الحديث عن انشقاق عضو الكنيست، أحمد طيبي عن المشتركة وانفصاله عنها بشكل تام مبالغ فيه، ولا يمكن اعتباره بهذه الصورة، على الأقل في المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يعدو كونه قضية أخذ احتياطات لما قد يطرأ"، على حد قوله.

وأكد بروفيسور كبها على ضرورة أن تكون الشراكة في المشتركة تحظى برضا تام وقناعة تامة بأن هذا هو الإطار الأنسب لخوض الانتخابات ولوحدة الصوت العربي.


#القائمة المشتركة
#مسعود غنايم
#الحركة الإسلامية

من عرب 48

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