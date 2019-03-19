زحالقة يقدم شكوى ضد شريط فيديو يحرض على قتله

قرر رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، تقديم شكوى إلى الشرطة ضد عضو الكنيست، أورن حزّان، الذي نشر شريط فيديو يقوم خلاله بإطلاق النار على زحالقة، من خلال مونتاج للفيلم الأميركي "الطيب، الشرير والقبيح".

وقال زحالقة إن "هذا الشريط خطير، حتى لو جاء من نائب مهووس مثل أورن حزان لأنّه يمثل تحريضًا فعليًا على القتل".

ويمثل حزان في الشريط دور "القبيح" في حوض استحمام، يقوم بإطلاق النار عدة مرّات على شخص وضعت على وجهه صورة الدكتور جمال زحالقة.

وأضاف زحالقة أن "حزان يتقن دور القبيح، الذي لا أخلاق له ويستبيح كل شيء، ولكن الموضوع ليس فيلمًا، بل تحريض خطير على القتل".

وتساءل "ماذا سيكون الموقف لو خرج نائب عربي بفيديو يطلق فيه النار على نائب يهودي؟". وأكد أنه "لا أقبل الادعاء بأن حزان مهووس ومجنون وحالة فردية، لأنه يمثل حالة هوس وجنون عنصري خطير في المجتمع الإسرائيلي".

وتوجه زحالقة إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع هذا الشريط الدعائي من النشر في الدعاية الانتخابية، كما توجه إلى شركة فيسبوك وطالب بوقف نشر هذا الشريط على صفحات الشبكة، باعتباره شريطًا عنصريًا يحرض على العنف والقتل.