قرصنة حساب "واتساب" رئيس تحالف الموحدة والتجمع

تعرض حساب التواصل الاجتماعي، "واتساب"، الخاص برئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع، د. منصور عباس للقرصنة منذ ظهر أمس، الأربعاء، ما اضطره إلى إصدار بيان نشره على صفحته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ذكر فيه: "لا أستطيع رؤية الرسائل أو إرسال أي رسائل من جهازي الخاص. إذا وصلكم أي رسائل من حسابي أرجو إبلاغي".

وقال رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع، د. منصور عباس، لـ"عرب 48": "قدمت شكوى رسمية في مقر الشرطة بتل أبيب عن قرصنة حسابي بتطبيق 'واتساب' الخاص بهاتفي النقال، بعدما خرجت من ندوة انتخابية في مدينة يافا القريبة، مساء أمس، علما أنني ولغاية الآن لم أتمكن من استعادة الحساب، رغم أنني قدمت شكوى أخرى لشركة 'واتساب' وإبلاغها بواقع القرصنة".

وعن علاقة القرصنة بالأجواء الانتخابية، قال رئيس قائمة التحالف: "لا يوجد لدي أي تفكير ووجه حول الأسباب الداعية لقرصنة حسابي في تطبيق 'واتساب' الخاص، وإنما هو خرق للخصوصية وهذا غير مريح في الحقيقة، كما لا توجد لدي أي فكرة أو اتهام لأحد".