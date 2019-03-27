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اتفاقية فائض أصوات بين تحالف الموحدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 17:56

اتفاقية فائض أصوات بين تحالف الموحدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير
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عرب ٤٨

وقع تحالف الموحدة والتجمع اتفاق فائض أصوات مع قائمة الجبهة والعربية للتغيير، مساء اليوم الأربعاء، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء انتخابات الكنيست، المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الأطراف المعنية لم تجتمع للتوقيع على الاتفاق "نظرًا لضيق الوقت"، حيث تم توقيع الاتفاقية على حدة كل في مكتبه.

سكرتير الجبهة منصور دهامشة يوقع على الاتفاق

وتخوض الأحزاب العربية انتخابات الكنيست الـ21 المقبلة بقائمتين منفصلتين، وذلك بعد فشل مفاوضات لإعادة توحيد القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة (التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير).

ويترأس د. منصور عباس، قائمة تحالف التجمع والإسلامية، ويحل د. إمطانس شحادة في المقعد الثاني (التجمع)، وعبد الحكيم حاج يحيى في المقعد الثالث (الإسلامية)، وهبة يزبك في المقعد الرابع (التجمع)، وطلب أبو عرار في المقعد الخامس (الإسلامية).

وتضم قائمة تحالف الجبهة مع طيبي، النائب أيمن عودة في المقعد الأول، وطيبي في المقعد الثاني، والنائبة عايدة توما سليمان في المقعد الثالث (الجبهة)، وأسامة السعدي في المقعد الرابع (العربية للتغيير)، ويحل المكان الخامس والسادس بقائمة "الجبهة العربية للتغيير"، عوفير كسيف ويوسف جبارين على التوالي (الجبهة)، وسندس صالح في المكان السابع (العربية للتغيير).

وتشير نتائج استطلاعات الرأي، أن خوض الأحزاب العربية الانتخابات بقائمتين منفصلتين من شأنه أن يضعف تمثيلها في الكنيست الـ21 المقبلة، علمًا بأن تمثيل القائمة المشتركة في الكنيست الـ20 وصل إلى 13 مقعدًا من أصل 120.


#فائض أصوات
#انتخابات الكنيست
#الأحزاب العربية

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اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

القائمة المشتركة إلى أين؟

القائمة المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

الليلة:

الليلة: "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل "قانون القومية"

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

قائمة طيبي: أين الجديد؟

قائمة طيبي: أين الجديد؟

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

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أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

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طيبي وتزاوج "المال والسلطة" و"المخترة السياسية"

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نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

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استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

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غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

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انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

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شحادة: "أي انفصال عن المشتركة سيؤدي لثلاث قوائم انتخابية"

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

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صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

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استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

بصمة نتنياهو

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تبعات تفكك "المعسكر الصهيوني" واحتمالات توحيد قوائم

"يمين جديد" في إسرائيل

ليفني:

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101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

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المراهنات القاتلة

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ"اليسارية"

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كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

"مناعة لإسرائيل": حزب إسرائيلي جديد برئاسة غانتس

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

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اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

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انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

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جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

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انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

امتحان القائمة المشتركة

امتحان القائمة المشتركة

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

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انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

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