اتفاقية فائض أصوات بين تحالف الموحدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير

وقع تحالف الموحدة والتجمع اتفاق فائض أصوات مع قائمة الجبهة والعربية للتغيير، مساء اليوم الأربعاء، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء انتخابات الكنيست، المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الأطراف المعنية لم تجتمع للتوقيع على الاتفاق "نظرًا لضيق الوقت"، حيث تم توقيع الاتفاقية على حدة كل في مكتبه.

سكرتير الجبهة منصور دهامشة يوقع على الاتفاق

وتخوض الأحزاب العربية انتخابات الكنيست الـ21 المقبلة بقائمتين منفصلتين، وذلك بعد فشل مفاوضات لإعادة توحيد القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة (التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير).

ويترأس د. منصور عباس، قائمة تحالف التجمع والإسلامية، ويحل د. إمطانس شحادة في المقعد الثاني (التجمع)، وعبد الحكيم حاج يحيى في المقعد الثالث (الإسلامية)، وهبة يزبك في المقعد الرابع (التجمع)، وطلب أبو عرار في المقعد الخامس (الإسلامية).

وتضم قائمة تحالف الجبهة مع طيبي، النائب أيمن عودة في المقعد الأول، وطيبي في المقعد الثاني، والنائبة عايدة توما سليمان في المقعد الثالث (الجبهة)، وأسامة السعدي في المقعد الرابع (العربية للتغيير)، ويحل المكان الخامس والسادس بقائمة "الجبهة العربية للتغيير"، عوفير كسيف ويوسف جبارين على التوالي (الجبهة)، وسندس صالح في المكان السابع (العربية للتغيير).

وتشير نتائج استطلاعات الرأي، أن خوض الأحزاب العربية الانتخابات بقائمتين منفصلتين من شأنه أن يضعف تمثيلها في الكنيست الـ21 المقبلة، علمًا بأن تمثيل القائمة المشتركة في الكنيست الـ20 وصل إلى 13 مقعدًا من أصل 120.