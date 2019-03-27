"حوار مباشر" يستضيف د. منصور عباس غدا الخميس

يستضيف برنامج "حوار مباشر"، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميسء، رئيس قائمة العربيّة الموحدّة والتجمّع الوطني الديمقراطي، د. منصور عبّاس.

وستخوض الحلقة في عددٍ من المواضيع، منها التحالف بين الموحدة والتجمع؛ وهل التحالف في خطر حقيقي مثلما تبيّن استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام الإسرائيليّة، وعن أسباب عدم التوقيع على اتفاق فائض أصوات بين قائمة التجمع والجبهة وبين قائمة الجبهة والعربية للتغيير، حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الحلقة أهمّ مراحل الانتخابات الحاليّة منذ الإعلان عن الانتخابات وحتى وقتها الراهن، مرورًا بتفكك القائمة المشتركة.

وسبق أن استضاف البرنامج عباس في وقت سابق، وناقش البرنامجُ البيانَ السياسي للحركة الإسلاميّة وتحولاتها التي شهدتها في الأعوام الأخيرة ورؤية الحركة الإسلامية للعلاقة مع التجمع والجبهة والشقّ الشمالي من الحركة الإسلامية، المحظور إسرائيليًّا.

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